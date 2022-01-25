【梦想“企”飞系列】本地海鲜贸易商 成功打入逾90个市场

一开业就不断开拓新的海外市场，创业仅仅18年，本地公司已成功打入全球超过90个市场，足迹几乎遍布五大洲，晋升为国际海鲜贸易企业。

勇于开拓新市场 迎来新商机

“你知道吗？就连在远方俄罗斯、非洲阿尔及利亚都知道我们这个新加坡品牌呢！”

这是新海源股份有限公司（FISH International）行政总裁兼创办人黎仁惠（44 岁）引以为豪的。

这家从事海鲜处理、进口、出口和分销的本地公司，成立于2004年，在海鲜领域已经驰骋了18年，贸易伙伴来自全球超过90个市场，主要的市场就包括：日本、中国、欧盟、南美洲、中东、俄罗斯和东南亚多国。

黎仁惠表示，打从一开始他就认识到，公司必须有多个货源和行销市场，这样才能保持竞争优势，并在大环境转变时迅速做出调整。 这次的疫情来势汹汹，许多国家在解封后不久，又因疫情的转变而恢复封锁状态。由于公司已打入多国市场，所以能迅速联系上不同货源，也能继续通过视讯会议和虚拟展览会与客户保持联系。这些调整让公司在艰难的现状，确保货源不间断。

回顾2008年次贷危机，他说这可算是公司的转捩点，也印证了国际化的重要性。当时，欧洲和美国市场受到严重的打击，当地的公司在借贷和周转方面受到很大的阻力。这促使新海源得积极探索其他国家和区域的潜在商机，迅速开拓了南美洲、中国和俄罗斯市场。

新加坡品牌 倍有优势

在疫情爆发之前，企发局经常邀请公司参与海外食品展览会，让公司能扩大商机。（图／受访者提供）

黎仁惠表示，身为新加坡公司，在进军国际也有先天的优势。他说：“新加坡公司在国际上的信用高，公认拥有良好职业道德，这为本地公司在寻求海外商业伙伴上打下了好基础。”

谈到自己如何成功打入这些市场，他说这除了靠着不懈的努力，新加坡企业发展局 （Enterprise Singapore，简称企发局）居功不小。

“企发局帮我们联系上他们驻不同国家的办事处，办事处人员帮我了解当地的文化和需求，更推荐有潜质的顾客给我们，这为我们进入新市场开启大门。”黎仁惠说道。

在疫情爆发之前，企发局经常邀请公司参与海外食品展览会，让公司能扩大商机。此外，黎仁惠在去年就参与了企发局推出的“企业转型领导计划”（Enterprise Leadership for Transformation Programme），与来自不同领域的企业领导分享经验，这让他对经商各方面有了不同的见解。

另外，多年来至今，企发局在公司寻求扩展业务时不断提供援助。 尽管已打入超过90个市场，但他依旧不断放眼新市场，正密切地与企发局合作，要继续扩大公司的足迹，以便寻求更广大的货源和更多商业伙伴等。比如，公司在中国的业务主要专注在南部地区，他希望能在不远的将来能将生意扩充到中国北部，如重庆等城市。 此外，他也希望能将公司的货品带到南非和大洋洲等地带。

海鲜处理自动化 生产力和效率皆提升

海鲜处理对人工的依赖大（见上），但新海源即将投入服务的全新海鲜处理中心，注入更多自动化元素，将提高生产力和工作效率。（图／受访者提供）

今年，新海源在文礼的全新海鲜处理中心将分阶段投入服务，注入更多自动化元素，提高生产力和工作效率。

目前，新海源在亚洲设立了五个海鲜处理中心，分布在日本，马来西亚、泰国、中国和印度尼西亚。虽然公司在海外已经打下稳定的基础，黎仁惠决定将公司的海鲜处理运作扩展至我国。

他解释说：“公司虽然在海外已经有多家海鲜处理厂，但是我还是决定在我国设立一家中心。这是因为新加坡品牌近年来日益受到国际认可，享有着高质量的美誉。许多外国公司愿意以较高的价格购买我国的产品。因此，我们能够抵消部分的运作成本。”

这个海鲜处理中心占地24万平方英尺，设有处理、冷冻、包装海鲜等设施。中心耗资8000万元建设，工程将以三阶段在今年陆续完成，投入服务。他说，设立中心的费用庞大，企业发展计划（Enterprise Development Grant）帮助削减部分开支。中心一旦落实，自动化的程序不仅让工作更快捷，海鲜品质也更有保证。

其中，中心就引进本地第一台自动切割器，运用激光扫描来准确测量个别海鲜的尺寸大小。过后，机器将依照已输入的讯息，准确切割海鲜。黎仁惠表示，传统方式切割工作需要约10名员工，采用新自动切割器后，只需要一名员工操作机器即可。这不仅让员工的技能得以提升，也能避免员工在切割时受伤，而且机器的准确度更能减少人工切割时所可能出现的浪费。

“过去，我们得确保切割部门的员工受训，并且有足够的能力后才能投入工作。为了员工的安危，完全不能马虎。未来能用机器不仅使工作更快捷，也让工作场所变得更安全了。”

他坦言，决定购买这台机器也算是个赌注，但是他相信公司一定要求新求变，善用科技正是公司的强项。

新海鲜处理中心的包装处也会自动化，减少对员工的依赖，大大提高效率，也能提升员工的技能，让他们能负责处理和监督品质的工作。

中心也将拥有一台组胺（histamine）检验机器，能在15分钟内将鱼类的组胺成分检验出来。一些鱼类如金枪鱼含有组胺，若含量过高对人体不利，因此，必须在确保组胺成分不超标后才能出售。

“我们现在得依赖第三方化验产品，需要三五天才能获得检测结果。有自己的检查仪器，不仅省时，更是能确保海鲜的新鲜度，让顾客有品质保证。”

化残渣为鱼饲料 为环保尽一份力

公司注重以可持续的方式运作，以不破坏环境的方式利用资源，坚持与受可持续渔业认证的公司合作。

此外，公司也响应政府的2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）的号召，正在与环境局（NEA）合作，通过3R基金共资研发将海鲜残渣制成鱼饲料。处理海鲜残渣的设施将设在新的海鲜处理中心内。这些饲料将销售给本地的鱼类养殖场， 能减低对外国进口鱼饲料的依赖。

他解释说，其实，可出售的鱼部位只占大约55%左右。其余所去除的部分如内藏、骨头和皮等部位往往会被丢弃；善用残渣，将能对环保尽一份力。

应对疫情 朝多元化经营

新海源朝多元化经营，包括开展零售业。（图／新报业媒体）

疫情打击空前严峻，新海源需朝多元化经营，逆境求存。这包括寻求多个货源、与不同的供应商合作，并将一些运作程序自动化、运用网上平台行销等，以便根据市场情况快速做出调整。

黎仁惠坚信多元性经商的重要。公司在本地也为本地餐馆提供海鲜，客户包括 Fish & Co.餐厅、荣控股和珍宝餐饮集团（Jumbo）等，并开展零售业，让公司能扩大原有的贸易业务。

疫情改变了生意运作方式，许多企业顾客也开始上网购物。因此，公司抓紧时机加入网络平台如Alibaba.com以便接触更多客户，并且在短时间内就看见了成绩。平台让公司接触来自不同国家的客户与供应商，也不断为公司带来新商机和扩展业务的机会。

这个名为“FISHOP”的新店是公司在本地的第一个结合直销和餐饮的零售店面。（图／新报业媒体）

除了线上平台外，公司也开启了一个结合直销和餐饮的零售店面，不仅为顾客提供新鲜的海鲜食材，也让食客可以在现场享用自家品牌的美味海鲜佳肴。这个名为“FISHOP”的新店位于阿尔柏王园地铁站旁的Link@896商场。公司在中国上海、浙江和广东等地也设有这样的零售店面，店面名为“渔和鱼” 。

黎仁惠也坚信公司得与时并进，看准了人们对植物性食品的兴趣，正与食品科技公司Lohas Foods 合作研发植物性海鲜食品。

他坦言，目前的最大挑战就是模仿海鲜的口感，而且要做到不添加化学物品，让产品更为健康。他透露产品已经受到一些本地及海外公司的青睐。一家泰国公司甚至在疫情期间特派代表到新加坡品尝产品。他对产品的潜质感到鼓舞，预计能在不久的将来推出市场。

正因为不断推陈出新，以及积极开拓海内外市场，公司也从当年唯有他自己一切亲力亲为，发展至今日在本地聘用63名员工。 随着公司在本地新厂房在今年分阶段投入服务，预计未来将增聘额外45名员工，不断壮大。

黎仁惠在谈到业务发展时表示：“前贸工部长陈振声曾提到，我们必须突破中小型企业（英文缩写SME）框架，放胆让“SME” 蜕变成“Singapore MNC Emerging”，为新加坡跨国企业腾起。因此，我鼓励本地公司现在就策划未来。”

不断学习 策划未来

参与企发局推出的“企业转型领导计划” 让黎仁惠能停下脚步，回顾经商点滴，重新策划公司未来的去向和领导方针。（图／新报业媒体）

业务不断扩大，但身为领导人，黎仁惠本身的学习也没有停滞不前。他在去年参与了企发局推出的“企业转型领导计划”，成为第一轮培训参与者。

谈到这个计划，他表示：“在外奔波17年来，我很庆幸这培训能让我停下脚步，回顾经商点滴，重新策划公司未来的去向和领导方针。”

在计划下，教授们的倾囊相授，让他对新经商模式和商业变化等经商学术有了新的见解 ，还有资深的导师给予实在的指导。由于参与计划的企业管理层，都来自不同的领域，因此计划不仅是个聚集点，大家也能在没有利益冲突的情况下，畅谈与分享经验。因此， 大家不仅为他发展业务提供了宝贵的意见，还给他所面对的课题提出了一些解决方案。

因疫情的关系无法出国进行交流，但他们也有机会通过视讯和越南与印尼的商人交流，了解当地的市场和经商环境。

关于企业转型领袖培训计划

企发局为中小企业领袖制定了企业转型领袖培训计划，协助他们实现下一阶段的增长。在这计划下，预计900名中小型企业的领袖将受益。只要企业达到总值 500万元的收入，本地股东至少占30%，就能参与这项培训计划。

60名来自38家中小型企业的商业领袖参与了计划的第一轮培训。在这为期一年的培训里，公司代表通过单元课程和个案学习，而个别参与者也有各自的导师。课程也包括为个别公司量身定做的教导项目，让公司懂得如何制定发展计划。若疫情允许，参与者将能出国参与长达一星期的浸濡计划，了解外国的市场脉动。

点击了解更多"企业转型领袖培训计划" （Enterprise Leadership for Transformation Programme）的详情。

【《梦想“企”飞》系列由新加坡企业发展局呈献】

本系列一连四期，专访本地企业如何借助新加坡企业发展局提供的援助进行转型，不断开拓海外市场，让业务攀上新高峰。（四之一）

点击了解新加坡企业发展局给予本地企业的援助。