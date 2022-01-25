汽车住宿食品等价格上升 我国家庭去年整体消费价格指数升2.3％

新加坡统计局发布的文告显示，收入最高的20％国人，去年面对物价上涨2.8％；收入中等的60％国人，面对物价上涨2％。收入最低的20％国人则面对物价上涨1.7％。

在汽车、住宿、汽油和食品价格上升的推动下，一般家庭去年的整体消费价格指数同比上升2.3％，扭转了前年下跌0.2％的情况。

新加坡统计局昨天发布的文告显示，收入最高的20％国人，去年面对物价上涨2.8％；收入中等的60％国人，面对物价上涨2％。收入最低的20％国人则面对物价上涨1.7％。

它指出，一般家庭的整体消费价格指数去年上扬，部分原因是2020年的比较基础较低。

如果扣除自住型住屋（owner occupied accommodation，简称OOA）的估算租金，收入最高的20％国人面对物价涨幅最大，为3.1％。收入中等的60％和收入最低的20％则分别面对物价上涨2.1％和1.6％。

在2020年，一般家庭扣除自住型住屋估算租金后的物价下跌0.3％。

统计局指出，收入最低的20％国人，在扣除自住型住屋估算租金后的通胀涨幅最小，是因为汽车价格和油价上扬对这个收入阶层的影响相对较小，因为他们的汽车和汽油开支所占份额较小。

新加坡国立大学商学院金融系杨伟勇副教授接受《联合早报》访问时指出，数据显示最低收入阶层的国人面对的通胀最低，这意味着较有负担能力的国人承受的通胀较高。尽管如此，这不会对最低收入阶层带来太多的安慰，因为物价确实是上扬了。

学者：若通胀继续攀升 或得推出更针对性措施

杨伟勇举例，对于拥有100万元的人而言，生活费涨了100元所带来的压力，没有比那些只有10元而生活费涨了1元的人来得大。他说：“政府推出各种帮助国人的措施，尤其是低收入人士。例如，从杂费和水电费回扣、收入援助计划到直接派发现金。如果通胀继续攀升，可能有必要推出更针对性的措施。”

根据统计局的数据，一般家庭的整体消费价格指数去年下半年同比上扬3.1％，显著高于去年上半年的1.5％。

大华银行经济师颜圣充认为，今年有三大因素将推动通胀压力，首先全球通胀预计持续至少到今年上半年，供应紧缩的环境将导致商品和原材料价格上升；其二是我国经济反弹促使劳动市场复苏，这意味着工资通胀很可能推高整体通胀；最后是亚洲边境逐步重启可能导致交通费上涨。