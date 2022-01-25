华侨银行集团行政总裁黄碧娟称 作出善意赔偿是考量道德风险后决定

善意赔偿坠入钓鱼短信骗局的客户，是华侨银行集团行政总裁黄碧娟和管理团队考量了相关的道德风险之后才作出的决定。

市场人士和企业治理专家认为，银行迅速决定承担所有责任并赔偿全部款项，这不仅有助于恢复市场信心，还会加强华侨银行的企业品牌。由于赔偿仅占银行盈利的一小部分，分析师估计这将不影响银行的获利。

于去年4月正式上任，黄碧娟接任总裁未满一年，即遇上她形容为“像是打仗一样”的危机。

去年12月，至少469名华侨银行客户坠入钓鱼短信骗局，诈骗总额达850万元。

黄碧娟近日接受《海峡时报》专访，对于有客户不能及时联系银行以阻止诈骗案发生，感到抱歉。“他们确实期望得到快速的回复和协助，以阻止正在发生的交易。而我们没有达到他们的期望和我们自己的服务标准。”

她透露，银行于本月初决定善意赔偿所有客户的损失，并从1月8日开始就这么做。但管理团队仍须考虑到其中涉及的道德风险，因而当时没有对外宣布。

其中一个风险是，客户会否认为自己被骗后将得到补偿而放松警惕。此举还可能导致过去案件的所谓受害者要求银行做出同样的赔偿。

另外，如果诈骗者知道新加坡的银行愿意赔偿客户，他们会不会更加针对新加坡的银行。黄碧娟认为，她的决定将为本地银行业开启先例。

新加坡国立大学商学院副教授、企业治理专家麦润田接受《联合早报》访问时说：“我们不期望企业总是能把事情做得很好。可是我们期望在事情出错的时候，企业能保持一定的透明度和表现谦逊。”

麦润田：我不是客户 但现在我想成为客户

麦润田不认为此次事件将影响华侨银行的商誉。“同样的事可能发生在其他银行。华侨意识到他们未能阻止事情发生以及最初阶段应对不足。但是，他们迅速决定承担全部责任，同意偿还全部款项……并对事件的发展作出了适当的解释。这不仅将恢复市场的信任，而且会加强企业的品牌。我不是客户，但现在我想成为客户。”

卓星企业融资（SAC Capital）分析师麦敏媚受访时也说，同样的事件都有可能发生在任何银行。“我们不认为这对华侨银行的信誉有什么影响，这不是银行的内部控制或银行系统失灵导致的结果。”

麦敏媚也不预期银行盈利将受影响。“华侨到目前为止已经支付了大约850万新元，与10亿元左右的季度净利相比，这个数字很小。”

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄持相同看法。他受访时说：“鉴于损失的金额相对较小，如果华侨银行从一开始就提供全面的善意赔偿，就会显得比较大度……事件也不会影响市场对华侨银行的信心。然而，它确实给人留下了一些不好的印象。”

华侨银行昨天闭市报12.30元，微微下滑1分或0.08％。自去年12月以来，华侨的股价上涨了12％。