加息潮如何影响银行股

利率攀升为银行贷款和存款定价带来灵活性，联储局今年的目标是三次加息，这将让许多银行获益。

辉立Nova股市一点通

本地银行股的股价走势如何？

星展集团（DBS）、大华银行（UOB）及华侨银行（OCBC）去年皆跑赢大盘。

相比海峡时报指数去年上扬9.8％，星展的股价表现最突出，上升30.4％，大华和华侨则各涨19％和13.3％。

本地银行股如何影响海指走势？

截至去年12月30日，本地银行股占海指权重达44.9％。当中星展的比率最大，达19.8％，其次为华侨（13.4％）和大华（11.7％）。

由此可见，本地银行股左右海指走势，海指在今年首两周上扬5％，主要是由银行股带动。

本地银行下个月将陆续发布去年第四季和全年业绩，它们之前表现如何？

以去年首九个月净利来看，星展同比飙长46％至54亿1000万元，领先两家同行。华侨增58％至38亿8500万元，大华则增37％至30亿5700万元。

值得注意的是，本地银行的表现与美国国债收益率走势一致。美国10年期国债收益率在去年首季环比飙升90％，次季下跌16％，第三季和第四季则分别微增2％和1％。

随着美国国债收益率变动，三家本地银行去年首季表现良好，次季下跌，并在第三季恢复正常。因此，去年第四季业绩预计将与上一季不相上下。

各银行派发多少股息？

自从新加坡金融管理局（MAS）解除银行派息限制，本地银行去年派息已恢复至疫情暴发之前水平。

与前几个季度一样，星展每股派息料保持在33分左右。参考2019年派息，华侨每股派息介于25分至28分。

大华近日宣布收购花旗集团（Citigroup）在亚细安四个市场的消费银行业务，包括印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南。这可能影响大华派息能力，因为该银行动用内部资本来资助收购。

尽管如此，大华表明会维持50％派息率，前提是核心一级资本比率（CET1 ratio）不低于13.5％及业绩表现可持续。

中央银行加息潮来临，本地银行能否从中获益？

利率攀升为银行贷款和存款的定价带来更大灵活性，这将使银行获得更高的净利息收益率（NIM），意味着净利息收入超过平均资产收益。

美国联邦储备局今年的目标是三次加息，这将让许多银行获益。

投资者应注意什么下行风险？

住房贷款将是值得关注的下行风险。根据金管局2021年金融稳定评估报告（Financial Stability Review），去年第三季家庭债务对国内生产总值（GDP）的占比维持在70％的高位，这超越疫情暴发之前水平，其中住房贷款占家庭债务的绝大部分。

对于要在新加坡购房的买家或外国投资者来说，借贷利息上扬或许不是好消息。若更多屋主或投资者没有能力偿还房贷，则可能导致银行不良资产增加。

放眼海外，中国正面临由房地产业引发的债务危机。大华和华侨贷款对中国曝险各占16％和25.6％。

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（作者是辉立Nova交易部主管杨家驹）

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