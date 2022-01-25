吉宝数据中心REIT 去年下半年派息增2.8％

吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）去年下半年派息同比上扬2.8％，每单位为4.927分。这也使得该信托全年派息增加7.4％至每单位9.851分。

信托注册截止日期是2月3日，信托持有者预计在3月10日收到股息。

吉宝数据中心REIT周一闭市后发布去年下半年和全年业绩时指出，信托派息增长归功于新收购项目所带来的收入贡献，包括2020年5月在德国的Kelsterbach数据中心，2020年12月的阿姆斯特丹数据中心和去年9月荷兰恩荷芬园区项目。

促使业绩改善的其他因素还包括Intellicentre 3 East数据中心发展项目完工，以及去年第一季度都柏林和新加坡数据中心的资产提升计划（AEI）。

吉宝数据中心房地产信托管理公司说：“这些创造价值举措，加上投资组合估值提高，使得信托的资产管理规模从2020财年的30亿元，增长至截至2021财年末的34亿元。如果伦敦数据中心的收购在2021年完成，信托的资产管理规模将达到35亿元。”

租用率维持在98.3％水平

信托去年下半年营收同比下滑4％至1亿3592万元，净房地产收入则下跌4.3％至1亿2432万元。不过，信托可派发收入增6.6％至8735万元。

信托表示，租金收入下跌主要是因非现金收入调整减少，少了一次过的收入和支出减少等因素，但都柏林和新加坡资产提升计划所带来的收入贡献等，部分抵消了租金收入的减少。

全年而言，信托全年营收上扬2.1％至2亿7107万元，净房地产收入增加1.6％至2亿4815万元，可派发收入增加9.4％至1亿7161万元。

截至去年底，吉宝数据中心房地产信托组合的租用率维持在98.3％的水平，加权平均租约（WALE）为7.5年。

展望未来，信托表示，全球经济增长前景虽面对冠病变种毒株和通货膨胀上扬等下行风险，但数码经济预料取得良好进展，特别是数码基础设施投资增加，以及科技采纳范围不断扩大，令市场人士预测数据中心需求维持强劲。

它说：“吉宝数据中心房地产信托处于有利地位，可从正面行业趋势中获益。它强有力的运营能力，广泛行业网络和稳健资产负债表，让它能把握任何出现的战略机会。”

信托也说，它会利用吉宝的生态系统，以实现可持续发展。其中，信托的保荐公司和吉宝私人数据中心基金的资产管理规模和开发项目超过20亿元，信托可能会寻求会收购这些资产。

吉宝数据中心房地产信托周一闭市报2.25元,下跌1分或0.4％。