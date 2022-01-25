天然煤矿集团 Geo Energy Resources

这只股票自2013年元月9日上升至0.65元后，就进入三大波下跌走势，2016年8月3日股价下试0.09元，随即于其每周一杆图以“转向”信号完成了A大波。2017年4月5日股价上升至0.355元，并于其每月一杆图以“转向”信号结束任务B大波，遂进入C大波跌势。2020年3月20日股价下探0.07元完成了C大波，旋止跌回升，且以一个升势“斜向交叉”走势渐渐上升。同年5月18日股价上升至0.153元完成了左图中的第（二）点，接着回扯至同年10月5日的0.08元，随即于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（三）点。2021年10月15日股价上升至0.43元，旋于当天以“主要转向”信号完成了第（四）点。同年11月29日股价下试0.265元，并于该周每周一杆图以“转向”信号结束了第（五）点。由于跌势甚急，造成介于0.305元与0.335元间出现缺口；12月24日股价回升至0.35元，遂将此缺口填补。若以左图中第（三）与第（四）点的价差，计自第（五）点，可测得基本目标为0.615元。

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