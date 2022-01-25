去年12月CPI涨4％ 我国将检讨通胀预测

金管局和贸工部发布的联合文告显示，在核心通胀率和住宿费用上扬推动下，12月份的整体消费价格指数同比上升4％，高于11月份的3.8％和分析师预计的3.75％，也是该指数连续12个月上升。

我国去年12月份的整体消费价格指数进一步攀升，再次创下自2013年2月以来的最高水平，促使政府表明将检讨今年的通货膨胀预测。

新加坡金融管理局和贸工部昨天发布的联合文告显示，在核心通胀率和住宿费用上扬推动下，12月份的整体消费价格指数（CPI），同比上升4％，高于11月份的3.8％和分析师预计的3.75％。这是该指数连续12个月上升。2013年2月的整体通胀率为4.9％。

若不包括私人陆路交通和住宿费，12月份的核心通胀率从前一个月的1.6％增至2.1％，创下自2014年7月以来的最高水平，也比分析师预计的1.7％更高。这是因为机票价格加快上涨，推高了服务通胀。

全年而言，去年全年核心通胀率由负数转为正数，从负0.2％转至0.9％。整体通胀率也从负0.2％转至2.3％。

金管局和贸工部在文告中指出，短期的通胀展望依旧存在重大不确定性，如航空旅游费用以及食品和油价等商品价格带来不确定性。由于近期的通胀率比预期的更强劲，包括机票价格激增，当局正针对今年的整体通胀和核心通胀的预测范围进行检讨。

当局早前预计今年整体通胀率为1.5％至2.5％，核心通胀率为1％至2％。

金管局和贸工部说：“近期消费价格指数中的机票价格出现令人惊讶的涨幅。疫苗接种者旅游通道（VTL）陆续设立，促使一些机票被纳入消费价格指数中。这方面的价格更高，主要是加入疫苗接种者旅游通道的国家和新加坡都强制要求冠病相关检测。”

我国冠病疫情限制放宽和经济活动增多，预计让劳动市场复苏更为显著，工资估计持续稳健上升。此外，疫情稳定将让消费者需求加强，这可能使得企业把更多累积成本转嫁给消费者。

去年12月，机票价格更快上扬促使服务价格涨了2.6％，高于11月的1.9％。点到点交通服务和补习等方面的费用也加快增速。

住宿费用的涨幅从2.7％增至3％，主要是房租上涨更快。在非熟食价格上升的推动下，食品价格上扬2.1％，高于11月的1.9％。

零售和其他货品的价格跌幅放缓，从11月的下滑0.9％缩小至0.7％。电费和煤气费用在11月攀高10.7％，高于11月的10％。

由于汽车价格和油价升幅放慢，私人陆路交通费的增幅收窄，从11月的17.9％减至15.5％。

分析师：当局或采取更激进货币政策

华侨银行首席经济师林秀心指出，去年的通胀强烈地扭转了2020年整体和核心通胀双双呈负0.2％的情况，这显示本地需求复苏以及全球供应链瓶颈导致石油、食品和其他产品的价格上涨。

她说：“在现阶段，市场预计政府将在4月收紧货币政策，消费价格指数出乎意料地上升，可能加强当局更快或在4月时更激进收紧政策的猜测。”

大华银行经济师颜圣充上调今年的通胀预测，整体通胀率从2％增至2.5％，核心通胀率从1％增至1.5％。他指出，亚洲边境逐步重开可能推高交通费尤其是机票价格，因为航空公司的营运成本将增加，并会把强制冠病检测的费用计算进成本中。

ING集团高级经济师尼古拉斯·马帕（Nicholas Mapa）认为，由于商品价格居高不下以及供应链瓶颈未解决，通胀压力很可能持续到今年初。