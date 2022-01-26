金管局通过什么手段调整新元汇率？

新加坡政府的做法与大多数国家不同，我国不是通过调整利率，而是在外汇市场上买卖新元来调控货币政策。那么，金管局是通过什么手段调整新元汇率？

回答这个问题前，必须先搞懂什么是新元名义有效汇率（S$NEER）。

S$NEER是新元兑一揽子主要贸易国家货币的币值，每种货币比重主要根据我国外贸情况而定。与我国贸易往来较多的国家，货币所占比重就较大。

为防止市场揣测干扰政策效果，金管局从不对外透露一揽子的主要货币有哪些，以及货币占比。按照经济师的推测，其中估计有美元、英镑、欧元、日元、人民币和令吉等。

金管局主要通过三种手法，让S$NEER在一定范围内升值或贬值，这包括调整新元可波动范围的坡度（slope）、宽度（width）和轴心（centre）。

坡度代表汇率升降值的速度。坡度越陡，新元升值幅度越大。这是金管局最常用来调整新元汇率的手法。

宽度是指S$NEER可波动的范围，让新元能承受短期市场波动，但也可能导致新元出现大起大落。2001年“911”恐怖袭击事件发生后，金管局就扩大波动范围的宽度，以因应金融市场震荡。

金管局没有对外公布可波动范围的宽度，根据彭博社2015年的调查，宽度约为四个百分点。

轴心代表波动范围的中心。调低轴心位置，即让新元一次过贬值，效果最快也最明显。2008年全球金融危机后，金管局为了抵御经济衰退，就调低轴心位置。