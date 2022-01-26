我国制造业去年取得2010年来最快增长

生物医药制造业产值大幅增长，推动我国去年12月份制造业产值表现超出预期，同比上扬15.6％，去年全年增长13.2％，是2010年来最快的增长。

经济师认为，我国去年的经济增长可能调高，而且今年制造业和经济展望良好。

新加坡经济发展局周三（1月26日）发布的初步数据显示，去年12月份制造业产值的增幅高于11月份的14.1％，也高于经济师11.5％的中位数预测增幅，经季节性调整环比上扬4.3％

若不包括生物医药制造，去年12月份我国制造业产值同比增长5.0％，环比则下跌1.1％。

各领域皆取得增长，主要由电子业和精密工程业带动。

生物医药制造业12月份的产值增幅最强劲，同比大增87.7％。其中，药剂业的产值从一年前的低基数飙升162.3％。不过，医疗科技业产值下跌3.4％，因海外市场对医疗器材的需求继续较低。

交通工程业、精密工程业、一般制造业和化学业的12月份产值，同比分别扬升40.8％、16.4％、7.7％和1.2％；电子业则下跌2.9％，是14个月来第一次下跌。

去年全年，电子业、生物医药制造业、交通工程业、精密工程业、一般制造业和化学业的产值，分别较前年增长14.5％、11.1％、13.2％、18.9％、6.6％和9.2％。交通工程业去年全年产值增加13.2％。

联昌私人银行经济师宋生文受访时指出，除了外部需求持续之外，商家在农历新年假期前提高产量也是12月份制造业产值表现强劲的原因。他认为制造业展望良好，尤其是科技制造厂商。

华侨银行经济师林秀心表示，电子业的增长势头已经降温，但晶片供应预计要到2022年才会稳定下来，现在还不需要过于看淡半导体需求前景。

她认为，今年制造业的增长势头将不可避免地将放缓至约4％至5％。“尽管如此，制造业仍将是我国经济的增长支柱。此外，去年获得118亿元的固定资产投资承诺当中，42％和15％分别来自电子和生物医药业，这预示制造业在2022年及之后的增长前景良好。”

大华银行经济师颜圣充则认为，鉴于去年第四季制造业的强劲表现，预计去年全年国内生产总值（GDP）增长将被调升至7.3％（贸工部预估为7.2％），去年第四季GDP同比增长可能上调至6.2％（原为5.9％）。此外，他看好我国制造业今年的前景，预期全年增长4％。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼则表示，预计电子业在今年将继续扩张，但由于去年的高基数以及半导体已经接近满负荷运行，今年的增长率将降至个位数。

他们也预计去年第四季GDP增长（今年2月中旬公布）将调升至6.5％，因为制造业表现更好，建筑业和服务业亦略有上调，全年GDP增长可能调升到7.3％。“我们将今年的GDP增长预测维持在3.8％，略低于贸工部预测范围3％至5％的中间值。服务业和建筑业将赶上并推动今年的增长。”