福成集团 Hosen Group

这只股票自2007年7月18日升试0.35元后，就进入三大波下调走势。2009年2月17日股价下跌至0.045元，并于其每月一杆图以“转向”信号完成了A大波，旋进入具三波的B大波回扯。同年19月26日股价上升至0.135元结束了（a）波；接着回落至2010年6月18日的0.075元，此为（b）波。2011年4月15日股价上升至0.14元完成了（c）波，同时也为B大波画下句号，遂进入具五波走势的C大波。2012年11月12日股价下跌至0.06元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（1）波，过后回升至2013年2月21日的0.12元，此为第（2）波。2017年元月24日股价下试0.035元。旋于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（3）波。2020年3月19日股价终于下探0.02元结束了第（5）波，同时为C大波画下句号，遂进入升势。去年1月26日股价上升至0.126元，若以此价位与上述0.02元价差的百分之61.8，计自0.126元，可测得回扯目标已经于今年元月25日的0.059元完成，估计股价随时会重返升势，并可能形成一个升势“斜向交叉”。