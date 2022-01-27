更多餐饮业者推出即食餐 让居家办公者轻松“烹饪”

疫情促成在家办公和在家学习的安排，带动人们对即食餐点的需求增加，不仅现有业者业务在近两年有起色，也吸引了其他餐饮业者加入这增长中的领域。

胜乐集团（Select Group）是本地即食餐点的先行者之一，在2016年设立面积达2万平方英尺的即食餐点厨房，通过自动化生产线，每天可生产3万份即食餐点。

集团旗下经营该业务的RM Food Manufacturing董事经理赖振光接受《联合早报》访问时说，公司即食餐点业务从投入运营至2019年的首几年增长缓慢，但随着需求在2020年和2021年提高，公司即食餐点业务的表现也逐渐好转。

由于防控疫情的关系，人们普遍在家办公，促成送餐平台的崛起，而后者则进一步创造了新的用餐和消费趋势，给即食餐点业务的发展带来条件。

他指出，如今，许多人都熟悉在线上订餐，并且追求不必准备食物、烹饪和清洗工作就能在家用餐的便利。

此外，人们对即食餐点质量和安全的认识不断提高，也增加了消费者尝试即食餐点的意愿。

有了多年发展即食餐点的经验，赖振光的看法是产品的定价必须具备竞争力，让消费者觉得经济实惠。

此外，公司也必须不断创新产品和推出新菜单，以及在社交媒体等与客户多互动。

去年9月，餐会供应公司Rasel Catering Singapore也扩大业务范围，首次进军即食餐点领域。公司创意总监罗佩蓉受访时说，公司通过标榜可持续发展和可媲美餐馆级拿手菜的即食美食，凸显与竞争者的不同。

公司把虾酱鸡、鸡肉沙爹和乌打等美食制作成即食餐点，供应给餐馆和咖啡座。

去年11月，公司进一步把即食餐点直接推广给消费者，每一份为两三人的分量，避免吃不完而浪费食物。

此外，它也扩大产品种类，与渔夫渔场（The Fish Farmer）合作，落实“零浪费”的理念，通过三种烹饪方式充分利用龙趸鱼（garoupa）的各个部分，来制作咖喱鱼头、港式蒸鱼和潮州火锅等属于餐馆菜肴的即食餐点。

谈到进军即食餐点领域的原因，罗佩蓉说：“疫情在暴发两年后仍在持续，基于安全距离措施，餐饮业受到很大影响，许多活动也被推迟或取消。

不过，由于多数公司允许员工在家办公，消费者行为出现变化。公司掌握机会，通过生产即食餐点来实现业务多元化。

她指出，消费者最重视的是便利，年轻上班族可能没有时间下厨或不懂得烹饪，因此使用沸水或空气炸锅等简单方法或工具来烹煮即食餐点成为他们的最佳选择。

她视送餐平台为即食餐点的竞争对手之一，但认为送餐面对的局限仍然凸出了即食餐点的优势。送餐一般上有设最低订单额，若是在繁忙时间，等候时间也被拉长；当餐厅忙不过来或找不到送餐员时，订单甚至可能被取消。

“把即食餐点放在冰箱冷冻格，人们随时就可以吃到自己喜欢的仁当牛肉（Beef Rendang）或鸡肉沙爹。“即使家庭成员较多，你也可以在家轻松用餐，不必担心在餐馆订桌，还要分成两桌或更多。”

随着消费者对即食餐点的接受度日益提高，新旧业者都看好这个领域的前景。

赖振光认为，在新常态下，越来越多人将会为了方便用餐，而转向即食餐饮。

此外，随着科技进步和产品创新，即食餐点的味道和品质也能媲美现煮食品，得到更多消费者的喜爱。

罗佩蓉说，由于推出即食餐点后的初期反映不俗，公司乘胜追击，也为农历新年推出团圆饭即食餐点配套。公司也计划扩大产品种类，迎合新的食品趋势。