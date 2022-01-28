转亏为盈 吉宝企业去年净利10.23亿元达六年最高

吉宝企业董事会建议在5月12日派发每股21分的年终股息，同比大增200％，全年股息因此达到每股33分，同比大增230％。集团昨日闭市后发布全年业绩，也宣布总值5亿元的股票回购计划。

吉宝企业（Keppel Corp）2021财年全年转亏为盈，净利报10亿2300万元，营收增长31.2％至86亿2470万元，每股盈利39.7分。

这个全年净利远远超出市场预期，不仅从前年亏损5亿零600万元大逆转，也是过去六年岸外与海事业务开始走下坡以来，集团取得的最高全年净利。

吉宝企业董事会建议在5月12日派发每股21分的年终股息，同比大增200％，股票注册截止日期是4月29日。全年股息因此达到每股33分，同比大增230％。

集团昨日（1月27日）闭市后发布全年业绩，也宣布总值5亿元的股票回购计划。

吉宝企业总裁卢振华在线上业绩发布会上说：“这个股票回购计划允许我们在吉宝的股票因市场条件而可能被低估时购买这些股票。这个计划下回购的股票将作为库藏股持有，部分用于员工股票计划的年度发给，也可能用于进行未来的并购活动。”

他进一步指出，尤其在收购个别人士创办及经营的公司时，使用吉宝的股票来进行收购将有助于使这些创办人的利益与吉宝的利益相一致。

吉宝企业前年蒙受5亿零600万元亏损，主要因为多数来自岸外与海事业务的9亿5200万元减损额。集团的岸外与海事业务去年展开转型，包括与胜科海事（Sembcorp Marine）洽谈合并，集团整体业务也进行转型，并把2030年愿景提前五年实现。

海事业合并与物流业脱售计划 争取本季末达最终协议

卢振华说：“我们宣布了吉宝岸外与海事（Keppel O&M）和胜科海事（Sembcorp Marine）的合并计划，以及我们物流业务的脱售计划。关于前者，我很高兴地告诉大家，合并计划的谈商正在稳步推进。双方都在进行详细的调查，这是正确的，因为这是一项非常复杂的交易。我们相信，我们可以达成一个互利的计划，我们正在努力争取在2022年第一季末签署最终协议。至于物流业务，我们已经收到了竞标，并正在为脱售在东南亚和澳大利亚的物流业务（包括UrbanFox）制定最终协议。我们的目标也是在2022年第一季末之前达成协议。”

至于对新加坡报业控股（SPH）的收购献议，他说：“在去年12月的特别股东大会上，我们收购报业控股业务的计划得到吉宝股东的压倒性支持，我感谢股东的支持和信任。我们现在正在等待报业控股召开协议会议，届时吉宝的收购献议将由报业控股的股东投票决定。就吉宝而言，我们已经尽了最大努力，我们将尊重这一过程的结果。”

他在答问环节几次受询时都表示，希望报业控股尽快举行协议会议。

吉宝企业的能源与环境业务去年亏损显著缩小至4亿1400万元，前年该业务净亏11亿8100万元。集团的城市发展业务去年净利大增74％至7亿6300万元；联通业务净利大幅回弹至6400万元；资产管理业务净利进一步增长38％至3亿零100万元。

集团去年下半年净利同比大增超过500％至7亿2285万元，营收增45.9％至49亿4753万元。