星展22亿元收购花旗台湾消费金融业务

星展集团预计，这项收购将在18个月内，即2023年中完成。收购完成后将立即对集团的盈利及股本回报率有所助益。

星展集团出资22亿元收购花旗集团（Citi）在台湾的消费金融业务，其中9亿5600万元是支付给花旗的溢价，12亿元为注入台湾业务的资本。

星展预计，这项收购将在18个月内，即2023年中完成。收购完成后将立即对集团的盈利及股本回报率有所助益。

星展昨天开市前宣布收购花旗在台湾的消费金融业务。收购将通过资产和负债转移的方式进行。星展将针对花旗（台湾）消费金融业务的净资产支付现金，并额外支付9亿5600万元的溢价。

花旗发声明说，交易包括零售银行、信用卡、抵押贷款和无担保贷款业务，但不包括机构客户。该协议也涵盖了所有相关的花旗员工，预计交易完成后，约3500名员工将转移到星展台湾。

星展集团执行总裁高博德昨天在记者会上说：“我们只须把资本投入到台湾，以进行资产转移，因此这些资金并不是支付给花旗……我们实际上支付给花旗的也就是9亿5000多万元的溢价。”

这项收购对星展的资本充足率（capital adequacy ratio）影响为0.7％。

高博德指出，星展无须为收购筹集资金。“我们有足够资本。所以这将由我们的自有资本提供资金，这也不影响我们支付股息的能力。”

曾在花旗工作多年的高博德说：“我在花旗银行的25年里，花旗一直认为台湾的消费金融业务是最有商业价值的。”

他认为，此次收购对星展具有几层策略意义。一是对集团而言，台湾是一个相当有吸引力的市场，特别是财富管理以及科技领域的企业客户，已经在过去几年里为集团作出显著和有意义的贡献。

星展将成为台湾最大外资银行

完成并购之后，星展在台湾将成为最大的外资银行，资产管理规模达130亿元，是并购前的3.5倍。它在台湾市场的来往及储蓄户头（CASA）存款比率从39％提高至53％，这将有助银行拓展那里的机构和中小企业客户。

冠病疫情暴发前的两年，花旗在台湾的消费金融业务每年平均净利2亿5000万元，股本回报率超过20％。高博德估计，通过此次收购，星展在台湾的增长将至少加速10年。

这是星展自疫情暴发以来进行的第三项收购。高博德说：“这与我们过去几年采取的途径一致，利用冠病造成的破坏，建立我们的市场规模和地位。我们平常可能无法做到这一点。”

但高博德也透露，星展目前不考虑花旗在区域市场的其他资产。

昨天星展在台湾举行的记者会上，星展银行（台湾）总经理林鑫川指出，星展和花旗在当地都是外商，而且星展在新加坡和台湾的员工，很多都曾在花旗担任要职，了解花旗的文化。

他说，花旗在台湾的3500名员工将获保障工作权三年，在花旗的待遇也全数转移。

花旗于去年决定退出全球13个市场的消费金融业务。大华银行（UOB）在两周前宣布，以49亿元收购花旗在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的相关业

辉立分析师：收购将加速星展在台湾市场发展

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》采访时说，星展的收购将加速它在台湾市场的发展。它接下来的主要困难之一是如何减少并购之后的客户流失率，和确保没有太多重复的客户。

“虽然星展提到可能有10％至20％的客户流失率，也没有太多重复的客户，但这个数字可能更高。我们只能用时间来证明。”

马来亚银行金英证券分析师迪兰（Thilan Wickramasinghe）受访时也说：“接下来须要关注执行风险，尤其考虑到星展还在整合印度的Lakshmi Vilas银行。尽管如此，星展在这方面有良好记录，特别是在2016年成功整合澳新银行（ANZ）的业务。”

星展集团闭市报34.82元，跌44分或1.25％。

（庄慧良支援报道）