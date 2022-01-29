这只股票自从1995年12月26日升试0.69元后，立即于每周一杆图以“转向”信号进入三大波下调走势，其中A大波又具三波。1998年8月24日股价下跌至0.082元，并于每周一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波，过后回扯至1999年7月2日的0.57元，又于每月一杆图以“主要转向”信号结束了（b）波。2003年3月6日股价下探0.034元，不但完成了（c）波，同时也为A大波画下句号，遂进入具三波回扯的B大波。2007年6月8日股价回升至0.25元结束了a波，接着下调至2009年2月10日的0.043元，此为b波，旋进入具五波走势的c波。2013年9月10日股价上升至0.39元结束了第（5）波，同时也为B大波画下句号，遂进入C大波跌势,而此C大波又具三波。2019年元月24日股价下试0.047元完成了图中的（A）波，旋进入（B）波回扯。截至2021年11月24日股价已经上升至0.16元，由于升势甚急，造成介于0.102元与0.096元间出现缺口；今年元月21日股价下探0.092元，随即将此缺口填补，估计股价短期内当升试0.195元的长期阻力线。