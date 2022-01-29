31家企业首次获奖 疫情中拼增值保长存37品牌封金字

新加坡金字品牌奖筹委会主席周丽青说，今年的奖项获得良好反应，这说明企业在应对疫情之际仍意识到建立强大品牌的价值，确保企业长久生存。

冠病疫情无阻企业提升品牌，37个来自不同行业的本地品牌在疫情中克服挑战，获颁第20届新加坡金字品牌奖（SPBA）。

金字品牌奖由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联合主办，今年的主题是“登峰造极”（On to Higher Ground）。

获奖的37个品牌中，31个是首次获奖。得奖品牌来自各个领域，包括美容与健康、医疗、房地产、零售、餐饮、教育和制造业。它们分别在三个组别中得奖——潜质品牌奖（成立三年至八年）、成名品牌奖（成立超过五年）和悠久品牌奖（成立超过25年）。

SPBA筹委会主席周丽青在昨天举行的奖项证书颁发典礼上说，今年的奖项获得良好反应，这说明企业在应对疫情之际仍意识到建立强大品牌的价值，确保企业长久生存。

悠久品牌奖得主城市能源（City Energy，前为城市燃气）正是一个好例子。集团的历史可追溯至1861年，它在追求安全和可靠性方面建立良好声誉，成为值得信赖的能源伙伴。随着我国迈向可持续发展，集团最近重塑品牌，更名为城市能源，并聚焦于创新、绿色科技和解决方案，为建立可持续的未来作出贡献。

周丽青说：“城市能源已是一个成名且家喻户晓的名字，但它却不断创新和重塑品牌，以保长青且合乎时宜，值得赞扬。”

吴新慧：得奖企业危机中展现眼光韧力和创意

SPBA筹委会联合主席、新报业媒体信托华文媒体集团《联合早报》副总编辑吴新慧致词时也说，评审团看到的不只是得奖企业的努力，而是它们在应对危机中所展现的眼光、韧力和创意。“尤其在数码化过程中，使到科技和品牌的建设，成为企业文化和战略的一部分。”

金字品牌奖继续获得兴业银行（RHB）、豪华车品牌玛莎拉蒂（Maserati）和科技企业三星电子（Samsung Electronics）赞助支持。奖项今年也迎来科技伙伴华为国际（Huawei International）。

华为国际首席战略官刘瑞定说：“我们希望支持这些中小企业，让它们找到自己的独特点，继续从创新的角度出发，迎合市场的需求。”

新加坡金字品牌奖设立至今，共有500多个品牌得奖。今年的得奖者有多个人们耳熟能详的品牌，包括宜康医疗保健、四星床褥和优联能源。

本届有不少是首次得奖企业。城市能源核心业务集团主管苏源峰说，集团第一次参加就获奖，这是对管理层和职员所付出的努力给予强力肯定，这让他们有更大信心继续推进绿色能源。

财务顾问公司盛利理财总裁白文福认为，建立品牌的关键在于持续打好根底，如此才能凭着稳固基础获得肯定。

1728 Dental Practice执行董事简美美指出，公司创立才三年多，获得这个奖项有助于公司拓展业务，尤其是吸引志同道合的牙医加入，在邻里为居民提供价格大众化的服务。

第20届金字品牌奖颁奖典礼会在今年稍后举行，会上还会颁发特别奖给疫情中成功转型的品牌奖得主。