经济复苏或遇阻 水虎破浪稳前行

我国经济今年的增速预计将减弱至3%到5%，但这无论如何仍处于长期趋势水平。

这只壬寅虎，虽然不至于虎虎生威，但相信也不会只是虚张声势。

过两天就要送走金牛迎来水虎。

近年来一些券商会应时应景，在预测来年投资行情时，也纳入一些风水考量，为单调的研究报告增添一些趣味。在台湾《工商时报》读到一篇文章，大意是壬寅虎年是个充满生机的一年，因为壬寅虎年太岁方是一个生命力与动能出发的地方，因此这也将会是个万物复苏的流年。读了之后还挺期待这只水虎的到来。

新加坡经济在过去几个虎年的表现都不错，除了1998年因为亚洲金融危机导致国内生产总值下跌2.2%之外，建国以来的虎年经济都扩张，2010年更因为摆脱全球金融海啸而大幅度增长14.5%。

2020年遭冠病疫情洗劫后，我国经济在2021年收回失地，取得7.2%增长。然而，全球经济复苏仍面临阻力，加上高基数效应，因此今年的增速预计将减弱至3%到5%，但这无论如何仍处于长期趋势水平。这只壬寅虎，虽然不至于虎虎生威，但相信也不会只是虚张声势。

国际货币基金组织上周发布《世界经济展望》更新版，预计全球经济增速将从2021年的5.9%下降至2022年的4.4%。本月较早时，世界银行和联合国也先后发表对全球经济形势的看法，世行预计全球经济增长在2022年将明显放缓至4.1%，联合国则预测4.0%。

增长势头减弱未必不好

即便接下来的增长势头可能减弱，但却未必就是一件坏事，因为这是高基数的必然现象。再说，4%的增长比过去40年的平均值来得高；在过去40年里，全球经济只有七次的增长高于4%，所以是挺强劲的增长。

决策者目前关心的，不是经济放缓，而是经济复苏所造成的通货膨胀压力。

新加坡统计局上周一公布去年12月的整体消费者价格指数上升4%，是2013年2月以来的最高，原本只在4月和10月发布货币政策声明的新加坡金融管理局隔天出其不意宣布收紧新元汇率。

我国去年全年的核心通胀率从前年的-0.2%转至0.9%，整体通胀率则从-0.2%转至2.3%，涨幅相当惊人，然而，这不是正常该有的通胀水平吗？

金管局在周期之外的时间点发布货币政策，是预防多过必要性，主要是控制人们对通胀的预期，传达该局不会对物价上升坐视不理。然而，并非每个人都会理性解读金管局的动作，人们在吸收信息的时候通常只会读取自己认为重要的。

该局在周二的声明中说：“随着供应限制缓解，到了下半年，核心通胀率将从上半年的高位缓和下来，但风险仍偏向于上行。”一些人会完整看待这段文字，但一些人则会只看到“风险仍然偏向于上行”。金管局这个旨在抑制通胀预期的动作，到头来会不会反而更确定了一些人对通胀担忧，或成为商家起价的理由？

当然我们不能当鸵鸟，以为不理它、不想它，就不会有通胀，因为这确确实实是全球正在面对的一大风险。

美国正经历40年来最严重的通胀，2021年的通胀率高达7%。欧元区去年12月的通胀率是25年的最高、英国则为近30年最高。就连价格一直处于低迷状态的日本，它们的央行日前也自2014年以来首次调高了通胀预期。

全球正在以不同的速度复苏，厂商的供应赶不上客户的需求，导致价格上升。贸易保护主义、工资上涨、向低碳经济调整等长期趋势，也会在未来几年继续对价格构成上行压力。

各地央行去年已开始摩拳擦掌，根据cbrates.com的统计，2021年共有113次加息，13次减息；今年至今有15次加息，1次减息，唯一减息的是中国。

虽然面对高达7%的通胀率，但美国联邦储备局没有在上周三结束的政策会议提前加息，只是暗示可能会在3月升息。

联储局目前的名义基金利率是零，意味着实际利率为-7%。在过去50年里，实际利率跌到-5%之下只发生过两次，一次是1975年初，另一次是1980年中，之后美国便进入持续多年的高通胀期。

没人希望历史重演，如果美国通胀率高居不下，联储局必须上调利率到至少2%或3%，否则未来可能得不断加息以追赶通胀。然而，随着供应链瓶颈缓解、市场恢复平衡，这段期间通胀率若迅速回调，联储局若加息太多，又面对扼制经济活动的风险。

利率上升不利股市，因为人们会把资金从股市转到回报更高的债市，而打击最大的是那些依赖“未来估值”的增长股。

在疫情最严重期间，各地央行采取的超宽松政策导致利率低迷，促使投资者寻找能带来更高回报的股票，所谓的“居家股”如Zoom、Netflix、Shopify等受到追捧，股价如日中天。随着利率势必走高，投资者已重新检视投资，这些以未来盈利能力为号召的公司首当其冲。

例如Zoom的股价在2020年初还不到100美元，同年10月飙升至将近600美元，如今仅得140美元。

中信里昂（CLSA）是其中一家在农历年发布风水投资指数的券商。2022年为壬寅年，壬五行属水，这阵子面对卖压的增长股好些是互联网科技股，若按照中信里昂的说法，这个行业的八字属火，而水虎年的火势不旺，所以互联网科技股今年走势会较为平淡。