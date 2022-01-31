【梦想“企”飞系列】本地金融科技起步公司 创业12年晋升国际舞台

作为环球金融科技圈备受瞩目的金融科技企业，在本地起家的马尔达克（M-DAQ）吸引到来自多国的投资者，包括我国经济发展局投资公司、中国阿里巴巴旗下的蚂蚁集团、日本电信巨头NTT，以及韩国三星集团等。今年迈入第12个年头，就已完成四轮正式融资，公司估值已接近10亿新元，预计在2024年底成功挂牌上市时，成为新加坡在国际市场崭露头角的企业。

立足国际 助客户服务半数地球人口

当你在境外电商平台查看某个货品的新元售价时，极有可能使用了本地金融科技企业马尔达克开发的专有数码科技解决方案，与全球45个国家将近一半的人口，享受可用在地货币购买商品的便利，无需担心外汇的波动。这个方案透过专有预测模式，提供极具竞争力的保证汇率。

不仅如此，马尔达克的第一个专有金融科技项目，估计将在今年底之前入驻欧洲证券市场，以颠覆性的跨境多元汇率呈现方式，让投资者可自行选择以不同货币，实时查看海外证券市场上相应的股票价格，打破传统单一汇率的证券交易作业。

马尔达克创始人兼总裁许小龙（49岁）说，公司在2010年创立时，就以跻身国际为立足点，旨在创造一个“没有货币疆界的世界”，利用专有数据技术和环球外汇市场的联系，为许多行业提供外汇交易解决方案。

创办至今，这家本地企业不仅拥有经济发展局投资公司、蚂蚁集团、NTT和三星集团为主要投资者，也成功在去年8月的D轮融资中，获亚洲私募投资基金Affinity Equity Partners注资2亿元，这笔资金让公司进一步朝国际化及新的金融技术生态系统挺进。

创业道路有助力

许小龙进军国际市场，除了本身的魄力和远见、团队的努力，企发局的支持也提供不少助力。（在遵照防疫安全措施下进行拍摄）（图／新报业媒体）

新加坡品牌一向在海外享有品质保证的良好信誉，这个口碑对公司在海外扩展业务极为有利。然而，若没有经发局和新加坡企业发展局 （Enterprise Singapore）的支持，马尔达克的创业道路及跻身国际舞台的旅程或许更为曲折。

在2010年，许小龙与两个合伙人到经发局分享创办马尔达克的“梦想”时，成功获得该局提供创业基金，让许小龙深为感激。

五年后，马尔达克成为经发局投资公司注资的第一家新加坡企业，经发局及后来改组的企发局更成了公司扩大国际版图的关键伙伴，协助搭建与其他政府或相关合作伙伴的桥梁。自此，双方的合作关系更为紧密。

“通过企发局促成的展示会或海外商旅，开启我们走入国际市场的第一步。有了企发局的支持，大大提升我们这类小公司在海外市场的可信度，更为我们开启单靠个别公司难以获得的商机。这是非常强有力的助力。”许小龙说道。

去年，马尔达克就在企发局的助力下，成功与波兰华沙证券交易所（Warsaw Stock Exchange）签署了一份概念证明协议，肯定公司的第一个专有金融科技产品——Trading the Right Chart（简称TRC）的可行性。

许小龙说，这对公司而言是一大突破点，不仅是首次打入东欧市场，更可以加强产品进军亚太地区以外的国际市场。

其实早在2014年，企发局就为马尔达克安排了各种商展、网络研讨会等，让公司获得在本地和海外的多个交流机会。2016年，许小龙参加企发局为新加坡金融科技企业安排的海外商旅，得以与中国政界和大企业会面，为公司开拓市场开启大门。其中，公司就成功打开阿里巴巴以外的电商平台之门。

勇于创新 72小时孵化新产品

2012年，当公司处于“死亡之谷”的经济困境时，他们都选择继续留下来与许小龙（左三）并肩作战。（图／受访者提供）

72小时孵化出的Aladdin系统，堪为马尔达克的“阿拉丁神灯”。

说起“阿拉丁”的诞生，许小龙回忆说，2015年农历新年之前的四天，一名股东透露准备与阿里巴巴高层接头，但必须提出适合阿里巴巴业务的产品献议。

在短短72个小时，许小龙与三四名同事，把马尔达克的第一个专有数据解决方案系统扩展延伸，落实化为Aladdin系统雏形。结果这系统不负其名，赢得阿里巴巴的注资，并成了马尔达克最畅销产品，用户广至速卖通、天猫、淘宝、京东物流等电商平台。

该解决方案推出前，每当消费者在境外网站购物时，得考虑到外币汇率波动，而最终可能没有完成交易。卖家也因外汇转换成本，收到的钱变得更少。

许小龙看准这个痛点而推出Aladdin，允许商家以有保障的外汇汇率，向其全球消费者提供在地价格，使双方摆脱外汇费用的不确定性，让跨境交易更便宜，成本风险更小，大大提高网购量，克服客户 “加入购物车却不下单”的问题。

该系统也为马尔达克赢得首届“新加坡数字科技奖”的最具影响力类别的金奖，是银行业者以外、唯一参与新加坡金融管理局创意实验室计划的本土金融科技企业，并在2016年获金管局认可为最具创新性的金融科技起步企业之一。

面对疫情 化危机为商机

马尔达克不断研发与创新，去年开始与泰国证券交易所合作，让投资者能以新元、人民币、英镑或美元等主要货币，实时查看股价。（图／互联网截图）

2020年冠病疫情对马尔达克的许多客户来说是一场“完美风暴”。一些客户因疫情而结业或改变营运模式，导致马尔达克不少关键项目遭搁置。

然而，马尔达克则把危机转化为商机，推出现有解决方案以外的更多样化产品，为一些过去抗拒数码科技的商家探讨数码化方案，如允许客户在一定时段内，锁定某个货币的兑换率，减少出国前兑换货币的麻烦及汇率损失。

许小龙说，要维持五至七年的创新周期，如何预见未来走势、找出各个行业的痛点、开发对症下药的解决方案，都是公司能持续创新、并获得融资的不二法。

事实上， 这些年来，公司的不同创意产品，都得到企发局的支持与协助，不断进行研发以提升竞争力，而且企发局海外办事处给予的联系网络，让马尔达克有机会进军国际的高端的市场。

与此同时，许小龙认为新加坡数字产业发展司（DISG）的设立，让本地起步科技企业更易获得与数码科技相关的各方援助，也是马尔达克在产品创新和扩张业务方面的紧密合作伙伴。该发展司是经发局、资讯通信媒体发展局和企发局在2019年联设的一站式办事处。

将大展拳脚 扩大业务

马尔达克在2019财年创造约100亿元的峰值交易总量，制造4600万元的收入。更让人刮目相看的是，公司自2018年起，不仅扭转前一财年660万元的运营亏损，更自此实现超过10个季度的净盈利，目前有超过七成的资金存款。

谈到未来发展，许小龙从两大层面畅谈如何扩大业务覆盖面。

其一，公司会通过并购或合并途径扩大现有规模。

令许小龙引以为豪的是，公司的资本效率极高。按公司现有90名员工来计算，每名员工的平均价值或收入极有可能是全球该行业中最高的，打破一般需至少700名员工才能创造同等价值的记录。

“即使业务量增加几倍，我充其量只需要增加多两成员工。”他说道。

另一方面，未来的发展一定得从创新和创意产品出发。公司今年致力扩大证券交易所或在线电商业务以外的产品种类，推出更多样化的解决方案，目前正与不同企业共商合作协议。企发局在去年疫情期间，协助达成的波兰华沙证券交易所概念证明，就是一大突破点；让孕育12年的TRC得到证明其可行性的平台，为公司进军证券市场铺路。

“我们的每项解决方案都曾被认为（甚至是公司内部）是“不可能或行不通”的想法。结果都是坚持多年、不断改进完善才能看到成果，就如我们第一项针对证券市场的专有金融科技项目。”

他坚信，创业者必须抱着破釜沉舟的意志力，全情投入，因此他坚持不断创新，推出创意产品的重要性。

科技企业人才之战 保持优势

许小龙珍惜人才，也吸纳多元化的员工。（在遵照防疫安全措施下进行拍摄）（图／新报业媒体）

人才之战是当前科技企业面对的最大竞争之一，如何吸引并留住科技人才成了该行业的一大生存和扩展业务的挑战。

许小龙说，随着许多国际大科技企业在新加坡设办事处，使本来就一将难求的本地科技人员更是僧多粥少，白热化的人才争夺，迫使一些起步企业为维持生意，“烧钱”请人或招徕生意，不关注其他领域的创新发展，形成一种海市蜃楼的泡沫假象。

“市场上一些科技人才每半年跳槽一次，要求翻倍加薪，但他们的技术却无法跟上薪金的跳动幅度。结果，起步企业耗尽资金，换来空洞的技术，没有创新，是不可能长久持续。”

相较之下，马尔达克以人为本的策略来对应人才战役，积极物色充满热忱的员工。

许小龙自诩是“奴隶领袖”。去年冠病疫情期间，为协助员工应付生活所需，公司将薪金发放周期调整为月初，既不强迫员工无薪休假，也不裁员，以实际行动让员工无忧生计。

其实，这种以员工福利为优先考量的做法，早在2012年公司处于“死亡之谷”期间就可见一斑。当年一项融资计划胎死腹中，公司断粮缺水，无法继续支付薪金。全体20多名员工知道情况后，12人选择留下，八个月无领薪水，与许小龙并肩作战。

“回想当年，八个月无薪虽不算特长，但无法预见资金流断裂何时结束，没有薪水的情况会持续到几时，才是最大的考验，这是我创业以来最艰巨的挑战，但也鞭策我更关注资金情况。”

谈及用人之道，许小龙借鉴25年前英国上司“破格”的聘任观念，敢于让会计师出身的许小龙尝试数码科技一职。自此，他聘人时，更看重文凭之外的个人热忱及独特魅力。他说，不少不是本科生出生的员工，就凭着热忱在公司内表现额外突出。

事实上，在马尔达克的 “大家庭”企业氛围下，员工服务年资相对其他金融科技企业来得长，在2019年更获新加坡电脑协会推选为最佳就职的科技企业。

【本文由新加坡企业发展局呈献】

本系列一连四期，专访本地企业如何借助新加坡企业发展局提供的援助进行转型，不断开拓海外市场，让业务攀上新高峰。（四之二）

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