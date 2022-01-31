上个星期，新加坡金融管理局与美国联邦储备局先后宣布收紧货币政策，以应对急速上涨的通货膨胀势头。

新加坡的整体消费价格指数连续12个月上升，去年12月份年比上涨4%，创下2013年2月以来的最高纪录。同期的核心通胀率年比上升2.1%，也是2014年7月以来的最高水平。

金管局在去年10月的货币政策声明中已决定收紧货币政策，让新元略微升值。这是它自2018年10月以来第一次收紧货币政策，以维持中期的价格稳定。然而，金管局指出，去年10月至12月，核心通胀率持续攀升，能源价格进一步上涨，入口的食物价格也维持在高水平。此外，国内劳动市场吃紧使工资增长高过历史平均水平。

因此，金管局上周二（25日）不寻常地在货币政策会议召开前，再度收紧货币政策，让新元加快升值。它也调高了今年的通胀预测。不少分析师认为，通胀势头凶猛，金管局很可能在今年4月的货币政策会议后，进一步收紧货币政策。

更令人瞩目的是美联储在上周三的货币政策会议。美联储号称“全球的中央银行”，在2020年3月冠病疫情重创美国金融市场后，它出台了另一轮的宽松货币措施（简称QE）。通过持续增购美国国债以及抵押债券，它在市场投放了超过4万亿美元的流动性。这还未包括美国财政部所推出的总值6万亿美元的财政纾困配套。

巨额的市场流动性推高了资产价格，美国股市在2020年3月23日触底后迅速强力回弹。此外，它提高了投资者的风险偏好，不少散户涉足另类资产投资，包括虚拟货币以及被称为“空白支票”的特殊目的收购公司。

联储局的两大使命是确保充分就业以及维持物价稳定。在这两大使命中，联储局主席鲍威尔较早时的重点是扶持经济，直到最近。去年，他不断向市场发出信号，指他能容忍通胀超过2%一段时间，并表示通胀只是“暂时性”的现象。

美国的宽松货币以及财政刺激配套奏效，它的经济增长从2020年的负3.4%强力反弹至2021年的5.7%，是1984年以来的最大增幅。此外，联储局追踪的总体个人消费物价（PCE）指数去年上涨5.8%，而排除食品与能源的核心PCE指数上涨4.9%，这都创下40年以来的新高，也远高过联储局的2%长期通胀目标。

联储局三步走路线图 防止通胀根深蒂固

面对居高不下的通胀数据，联储局上周三表示，它可能会在3月宣布升息，并重申届时将结束债券增购计划。此外，它将在加息后开始缩减近9万亿美元的资产负债表（缩表）。

削减购债规模与缩表不同，前者是联储局减少在市场投入新的流动性或俗称“印钞票”，而后者则是在债券到期后不再增购。联储局表示，它会从抵押贷款债券和美国公债并存转向主要持有公债。有分析师认为，联储局可能脱售抵押债券以让资金提早回笼。

这个三步走的路线图，意味着联储局将反向操作，从宽松货币政策转向紧缩，以防止通胀根深蒂固。不过，除了债券增购计划将在3月结束之外，这个路线图存在许多已知的未知。

首先，虽然联储局暗示它将在今年3月启动加息周期，但是它没有提到加息的幅度及频率。联储局的基准利率目前是0%至0.25%，它去年12月公布的利率点阵图显示，今年将加息约三次，每次25个基点（0.25个百分点），2023年和2024年分别加息三次和两次。

不过，鲍威尔上周三不排除联储局公开市场会议每次都会加息的可能性。分析师也普遍调高联储局加息的频率，有者甚至认为今年会加息七次。

此外，也有分析师表示，美国民众对联储局抗通胀的能力失去信心，它可能在今年3月一次过加息50个基点，超过较早前预期的25个基点，以向市场发出明确信号。

其次，联储局表示，在启动加息后，它将缩表，让资金回笼。不过，它没有宣布明确的时间表，也没有透露缩表的规模。

在上一轮的货币紧缩措施，联储局从2014年底结束债券增购计划至2017年10月开始缩表，前后花了三年的时间。鲍威尔上周三表示，美国经济目前处于完全不同的情况，联储局目前的资产负债表规模比以前大很多，因此缩表的速度可加快。

第三，美元是全球储备货币，新兴经济体的美元债务也很高。联储局的货币政策，不论是宽松或紧缩，都会有外溢的影响。美国加息将进一步推高美元汇率。为了避免美元资金回流，新兴经济体可能被迫提高利率，以维持一定的利差。

中国国家主席习近平最近表示，全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现。如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，发展中国家将首当其冲。国际货币基金也提出相同的警告。

对个人而言，通胀侵蚀了货币的购买力；对企业而言，通胀以及伴随而来的加息，增加了融资成本，也挤压企业的盈利。当然，利率不是决定企业或股市表现的唯一因素。

美股波动料加剧

然而，在油价、美元汇率以及美国股市估值三高的情况下，联储局最近的鹰派言论以及报复式的反向操作，导致美国股市在今年开年以来，大起大落。不少分析师警告，这个波动将会加剧，投资者要在虎口拔牙，必须准备承担更大的风险。