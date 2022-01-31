分析师：与去年生存问题不同 今年预算案料助企业加强中长期发展

受访分析师和业界人士认为，疫情趋稳定加上经济持续复苏，因此政府接下来将加强企业在中长期的发展。不过，商业环境持续受到美国缩减量化宽松计划、通胀，以及消费税预料上调等不确定因素影响，相信政府会着手缓解这对企业带来的短期压力。

我国冠病疫情转为地方性流行病有助经济重启，这有望让商业前景更乐观。今年的预算案预计会重点帮助商家在新常态中取得增长，为中长期的发展做好准备。

政府将在2月18日发布2022年财政预算案。接受《联合早报》访问的分析师和业界人士认为，过去两年的预算案着重帮助企业渡过疫情难关，但疫情趋稳定和经济持续复苏，政府接下来将加强它们在中长期的发展。

不过，商业环境持续受到美国缩减量化宽松计划、通胀上升、奥密克戎入侵，以及消费税预料上调等新的不确定因素影响。政府相信会着手缓解这些因素对企业带来的短期压力。

德勤新加坡税务合伙人王淑苹说：“去年的预算案把重点放在企业当下生存的问题，今年的焦点预料转向更广泛的中长期课题。这些课题将在经济开始复苏，以及企业从应对疫情过渡到在疫情中发展的过程中出现。”

她认为，缺乏由创新推动的增长是商家面对的长期挑战之一。尽管数码化帮助中小企业快速拓展业务、国际化和满足国际市场的需求，但它们还是缺少了开拓新市场的创新产品或解决方案。有鉴于此，政府推出促进研究与发展的措施，将有助企业研发和测试新的产品和服务。

新加坡工商联合总会执行总裁蓝一洋指出，从广泛的角度来看，去年有更多企业从求存转向复苏，今年更是抱着持续复苏和增长的乐观心态。企业要取得增长就应该注重数码化、可持续发展和人才这三大方面。

根据工商总会的最新商业调查，企业最希望在数码化、财务援助、企业策略咨询和顾问服务上获得更大支持。

安永方案公司税务服务合伙人蔡伟富指出，政府可以通过措施帮助中小企业掌握可持续竞争的优势，这包括在提升员工技能上给予更大的援助、更针对性地帮助进军电子商务的企业改善客户服务，以及建立强大的供应链。

扩大“市场进入协助”等计划 可助企业拓展海外业务

另一方面，边境管制措施未完全解除，给想要前往国外寻求增长的企业添加难度，尤其是在建立网络和了解海外市场方面。

普华永道新加坡私营及初创企业服务合伙人（策略）周发财博士建议，政府可扩大市场进入协助计划（Market Readiness Assistance，简称MRA）的援助，以及在生产力提升计划下资助促进跨境合作的解决方案，从而帮助企业进一步拓展海外业务。

营业成本不断上升是本地企业普遍面对的另一个问题。

周发财指出，中小企业预料在接下来几年面对成本上涨的压力，这包括利率正常化导致贷款成本提高、全球供应链受压推高营运成本，以及人力成本持续上升。

他认为，政府应该延后上调消费税直到明年1月，这将让企业有足够时间更换系统和程序。此外，也可为受成本上涨冲击较大的领域提供财务援助，缓解它们的资金压力。

建筑业是受到疫情严重冲击的领域之一。王淑苹建议，政府延长加强版的企业融资计划—项目贷款多一年，直到明年3月底，资助建筑业者在本地展开的项目。

工商联合总会中小企业商务委员会去年提交给政府的预算案建议中，其中一项是推出再强化配套，为中小企业提供短期援助，尤其是帮助那些面向消费者行业的企业应对当前挑战。

另外一项建议是延长临时过渡性贷款计划直到2023年3月底，继续为企业提供流动资金。

转型面对成本压力 企业盼政府助应对眼前和长期挑战

冠病疫情给中小企业敲响警钟，让它们意识到迫切转型的重要。不过，这些企业在推动转型之际也面对成本压力，因此希望政府从多方面协助它们应对短期和长期的挑战。

身为家族第二代的精密工程公司AME国际营业董事佃伟杰（27岁）接受本报访问时指出，全球原材料如钢、镍和铝等的成本一直在攀升。在本地，工厂的电费近期显著上涨，激增到一般水平的四五倍。

本地企业的营业成本居高不下，这可能会影响它们在全球市场的竞争力。佃伟杰说：“解决这个当前问题的其中一个建议，是希望政府帮助本地商家，尤其是中小企业在短期内锁定更稳定的电价，并在长远制定稳定价格的策略。”

从长远来看，企业转型已是不可逆的趋势。AME国际是工业4.0的积极拥护者，它之前在新加坡企业发展局的协助下推进商业转型，在工厂大力采纳数码化。佃伟杰建议，政府继续通过企业发展计划帮助更多本地商家掌握和运用新技术来提高生产力和创新。

这家公司创立于1996年，专为石油和天然气、半导体、建筑，以及海事和岸外工程等领域提供制造解决方案。

过去两年在疫情不稳定之际，雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）为许多企业提供很大帮助。佃伟杰认为，不少中小企业都希望政府延续这项计划，帮助雇主投入资源来栽培和留住人才。