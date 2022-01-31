仲量联行研究：我国房地产市场 未来五年将进入新增长阶段

仲量联行（JLL）在一项最新研究中指出，未来五年，新加坡房地产市场将更上一层楼，并能维持作为全球创新、科技和可持续发展中心的竞争力。

该公司新加坡研究与咨询部主管郑惠匀在一份最新报告中说，在未来五年，我国将进入一个新的增长阶段，经济增长预计平均每年约3%，而工资增长可能会达一倍以上。

在此背景下，仲量联行认为有几个主要因素将推动本地房地产市场向前发展，包括办公楼去中心化和脱碳、中央商业区办公楼租金出现结构性变化，以及零售资产受益于更高的工资通胀。

其他因素还包括，私宅价格将随着经济和工资增长而升值、创新和生命科学领域推动工业资产价值，以及本地作为优秀的房地产投资信托，吸引具有强大保荐商的信托到本地上市。

以办公楼去中心化和脱碳来说，她指出，相关意识的提高和条规的加强将促使更多发展商脱售、改造或重新发展他们的旧建筑，以提高能源效率。

“随着监管机构提供有吸引力的脱碳奖励措施，大量的租户和发展商正在改变他们的要求以及检讨投资策略。”

由于政府在未来20年内将优先发展裕廊湖区办公楼，仲量联行预测，新出现的去中心化地区预料将吸引到创新、由科技推动和以可持续发展为重点的租户，共同创造更绿色和可持续的生态系统。

关于中央商业区（CBD）办公楼楼租金将出现结构性变化，报告也指出，由于预计未来10年CBD将不会有新的政府土地出售，该地区的办公楼库存将受到限制。

此外，政府也奖励现有的办公楼业主，把旧建筑重新发展为拥有更多住宅部分的综合用途项目。

郑惠匀说，基于去中心化计划，政府干预CBD租金增长的可能性低，这可能造成该地区的甲级办公楼租金创下新高。

至于工资通胀将让零售资产受益方面，报告指出，本地薪金未来五年的增长将比过去五年快一两倍，加上消费者需求在与冠病共存的常态中持续上扬，零售销售中期预料走高。

仲量联行预测，由于优质零售空间的新供应紧缩，加上许多位于优越地点的购物中心的租用率不断上升，零售资产当中黄金楼层的租金可能会在今年至2026年期间，以约3%的年均增长上扬。

我国的经济增长和薪金上扬，也将使房价每年平均上涨3%。

关于创新和生命科学领域推动工业资产价值方面，仲量联行资本市场研究部主管林若君指出，工业房地产业主、投资者和用户都在掌握这两个领域的增长。

随着旧的工业房地产让位给拥有新规格的工业发展项目，这些增长领域的需求将得到满足。

根据报告，本地的房地产投资信托（REIT）市场已成熟地发展为全球REIT中心，总值800亿美元（1084亿新元）。我国未来预料能够继续吸引拥有强大保荐商的信托到本地上市。