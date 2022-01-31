分析师：国内外众多重要经济数据将出炉 本周股市套利活动料持续

美国联邦储备局主席鲍威尔上周的鹰派言论，造成美股下挫，拖累区域股市下滑，新加坡海峡时报指数全周下挫48.53点或1.47％，周五闭市报3246.33点。

尽管本地股市本周交易日因农历新年假日而缩短，但国内外却有众多重要经济数据将出炉，分析师预料本周本地股市套利活动将持续。

美国联邦储备局主席鲍威尔上周的鹰派言论，造成美股下挫，拖累区域股市下滑，新加坡海峡时报指数全周下挫48.53点或1.47％，周五闭市报3246.33点。

由于本周农历新年的关系，本地股市今天只有半个交易日，接下来两天也休市。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时指出，全球股市上周表现欠佳，而华尔街股市的表现最差。

联储局主席鲍威尔上周三在会议后回答提问时表示不排除3月份加息50个基点的可能性，结果造成各地股市下滑。

王彬妮说，标普500指数从近期高点已下挫12.4％；若这项跌幅扩大至15％，可能意味着熊市已开始，建议投资者密切关注美股走势。

至于海指则徘徊在去年11月的3273.82点和去年4月的3230.35点的两个高点之间。

“虽然海指已经突破了去年4月份的高点，但问题在于这是不是一个实在的突破。因此，在全球股市走势比较不理想的情况下，本地投资者也在农历新年之前趁机套利。”

她预料，投资者本周会继续套利。尽管如此，目前海指的情况还不太悲观，支撑点仍维持在3235点。

然而，若海指在本周股市淡静的情况下仍跌破3235点，而美国股市又继续表现疲弱的话，那么海指可能会出现下行的趋势。若出现这个情况，海指的下一个支撑范围将介于3170点至3180点。

辉立期货投资策略师黄国荣受访时说，尽管进入较高利率的环境，本地银行股上周的表现不一。

华侨银行（OCBC）上周全周上扬0.89％，但星展集团（DBS）和大华银行（UOB）却分别下挫2.05％和1.38％。

海指相对强弱指标 目前处于中立状态

不过，从技术分析来看，海指相对强弱指标（Relative Strength Index，简称RSI）目前处于中立状态。

重要经济数据方面，新加坡金融管理局今天将发布银行贷款数据。其他重要数据分别是1月份制造业采购经理指数（2月2日）、IHS Markit的1月份整体经济采购经理指数（3日）和12月份零售销售数据（4日）。

美国本周则将发布众多数据，包括1月份ISM制造业综合采购经理指数（2月1日）、1月份ADP就业数据（2日）、1月份ISM服务业综合采购经理指数（3日）、初次失业救济金申请人数（3日）和1月份非农就业数据（4日）。至于中国本周将进入春节黄金周的小长假。另外，英国央行和欧洲央行也将于2月3日发布利率政策决定。