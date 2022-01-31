强生注入“强心剂” 麦当劳成本上涨

强生（Johnson & Johnson）

股票代码：JNJ

52周最高：179.92美元

52周最低：151.47美元

最后闭市价：171.79美元（+0.70％）

美国制药商强生预计今年冠病疫苗的销售额将达到至少30亿美元。这个强劲的信息，让强生似乎好坏参半的第四季业绩仍旧让投资者感到乐观与兴奋。

强生宣布第四季的营业额是248亿美元，同比增长10.4％，比华尔街普遍预测的253亿美元低。全年的每股盈利是1.77美元；第四季的每股盈利为2.13美元，同比增长14.5％，比分析师平均预测的2.12美元略微好一点。

真正让投资者感到兴奋的，是管理层预测今年的营业额会介于989亿美元至1004亿美元之间；全年调整后每股盈利则会在10.40美元至10.60美元之间；疫苗销售额则会在30亿美元至35亿美元之间。这些预测均高过市场普遍共识。

不仅如此，强生管理层预计今年的营业额会再继续增长5.5％至7％之间。这种增长率对像强生这样大规模的公司来说是很不错的。

在Tipranks的九名股票分析师当中，有七人给该股“买入”的评级，两人给“持守”评级，一年期限平均目标价为188.13美元。虽然强生业务相当均衡，不完全依赖疫苗，但是无可否认的是，疫苗确实为强生业务打了一剂强心针。

麦当劳（McDonald's）

股票代码：MCD

52周最高：271.15美元

52周最低：202.73美元

最后闭市价：256.09美元（+2.95％）

全球知名汉堡包品牌麦当劳在过去一年中，客流量和营业额双双激增。

麦当劳的客户源源不绝。客源不是它所担心的。麦当劳目前所面临的挑战，是如何在人力短缺的情况下应付堂食客户、继续派送服务，以及维持得来速的客户。

麦当劳上周四（27日）公布季度业绩时也承认成本上升对利润构成压力，造成盈利和营业额双双低过分析师的预测。集团第四季度净利是16亿4000万美元，每股盈利为2.18美元。这也是麦当劳在八个季度里第四次出现盈利“失手”。

更让人关注的是，该季度的运营成本增加了14％，包括工资成本提高，以及巨无霸和麦乐鸡等主食的原料变贵了。首席财务官奥赞（Kevin Ozan）还说，原料价格和人力成本通胀问题还会在短期内持续。

从股价来看，麦当劳继续以强劲的回报回馈投资者。过去一年里该股价已经上涨了23％。在货币政策收紧的大环境下，市场相信会继续把投资焦点从增长型股转向价值股。

股票研究公司Robert W. Baird本周就刚刚把麦当劳的目标价，从268美元调高到293美元；摩根士丹利（Morgan Stanley）本月也上调麦当劳的目标价至294美元；瑞士信贷（Credit Suisse）的目标价则是281美元。

不过与业绩一样重要的是，管理层对未来人手短缺等问题的看法，以及到底会采取怎样的措施应对。

麦当劳会再继续调高菜单价格来抵消这些更高的成本吗？可惜在业绩发布会上，管理层并没有对此给于明显的答案。