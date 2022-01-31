海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（24日）曾论及指数于21日一度上升至3298.94点，逼近一条源自2021年5月14日的3023.95点上升以来，而如今位于3332.99点的阻力线。另一方面，指数自去年4月30日的3218.27点上升至今年元月18日的3299.64点，期间其每周一杆图中的“动力”信号却从正号界域的0.72097下降至0.08099处，显示指数的“动力”已日渐式微。当时指数为3294.82点左右。见报当天指数骤然下试3266.15点，旋于3294.22点与3294.86点间出现一个小缺口。25日指数更跳空下跌至3235.17点，随即在介于3267.55点与3283.35点间留下缺口；26日指数跳空回升至3280.48点，遂将此缺口的大部分填补，同时在介于3250.21点与3247.76点间留下缺口。27日指数又跳空回落至3240.56点；由于跌势甚急，造成介于3262.57点与3271.57点间出现缺口。28日指数一度回升至3272.59点，随即将上述第四个缺口填补，过后重返跌势，并于当天以近乎全天最低的3246.33点闭市。短期回扯，指数或将尝试填补介于3280.48点与3283.35点间的缺口，接着回落填补介于3209.30点与3205.26点及介于3190.61点与3184.30元间的缺口。

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