分析：零售房地产投资信托今年料重振旗鼓

我国放宽抗疫措施推动零售销售额，商场租户业绩有望改善。股市分析师预测，零售房地产投资信托将在今年重振旗鼓。

已持续两年的冠病疫情打击零售商场的生意，但随着我国经济活动逐步恢复，商场人潮也有所回流。去年11月的零售销售额同比上升1.9％，环比上升7.5％。

尽管还未恢复到疫情前水平，但投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣预计，商场今年会有良好表现，而这对提振零售房地产投资信托（Retail REIT）价格有利。

蔡一鸣接受《联合早报》访问时说：“越来越多人接受新常态，多数人已经恢复正常活动，也到商场购物。出国旅游仍有许多限制，相信有很多人愿意在本地消费。”

他指出，在过去数周，REIT价格普遍上出现回调，相信是因为利率即将上调，促使投资者把资金转移出股市。其中不少REIT现在的价格充满吸引力，而且有良好的上涨潜能。他看好以新加坡商场为主的零售REIT。

门市零售业仍面对网购威胁

新加坡兴业银行分析师维杰（Vijay Natarajan）也同样认为，本地零售REIT的业绩今年会好转。他预计，零售REIT的整体租户销售额会在今年恢复冠病疫情前水平的90％，甚至可能与疫情之前一样。“我们预计，积压的购物需求会在今年较迟时候获得释放，更多游客入境也会推动需求。可是不同零售商的复苏情况不同，超市、运动用品店、餐饮店和保健业者的生意比其他零售商更好。复苏步调不同，我们认为业主在调整租户组合时面对困难，可能导致空置率上升或租金下调。”

门市零售业依然面对网络购物的威胁，消费税上调也可能影响零售业者的生意。

维杰预测，许多消费者可能会在消费税上调之前购买昂贵物品，之后在第二季和第三季逐渐减少不必要的花费。对业者的影响预计能在政府援助和更多游客的支持下，获得缓解。

他认为，商场业主会继续专注于维持较高的租用率，租金也会保持灵活，并预测今年整体商场租用率会保持稳定，介于8％至9％。可是租金则预计会下跌，邻里商场租金最多跌3％，在市区和乌节路的商场则可能下跌1％至10％。

他看好拥有多间邻里商场的星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust），另外也推荐升禧环球房地产投资信托（Starhill Global REIT）。

华侨投资的研究团队对部分零售REIT持保守态度，并在最近的报告中对拥有商场和办公楼的新达信托（Suntec REIT）给予出“持守”评级。原因是信托的零售业务面对零售商复苏速度不同的挑战，以及会展中心还未脱离抗疫限制的困境。