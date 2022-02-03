市场人士：我国碳税料调高到每公吨10元至15元

政府将在今年的财政预算案中宣布新的碳税。大部分市场人士预测碳税将调高至每公吨10元至15元，但不排除将有更大幅度的调整。

专家认为，目前的市场环境充斥通货膨胀风险，任何税率调升都必须经过仔细考虑和规划，让企业有足够时间做准备。

世界银行的资料显示，全球有将近30个国家实施碳税，各个国家征收的税率差异极大。最高税率是瑞典的每公吨137美元（约186新元），最低是乌克兰的每公吨0.36美元。

我国从2019年起征收碳税，直至2023年是每公吨5元。财政部长黄循财将在本月18日发表2022年财政预算案声明，届时将公布2024年起的税率。

大华银行经济师颜圣充在一份2022财年预算案预览的报告中说，他预期政府将在2030年之前，将碳税调高到每公吨10元至15元。

颜圣充的预测和政府在2018年通过碳定价法案时的规划一致，但有经济师认为，碳税的调整幅度将比预期更大。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼预测，碳税将大幅调高到15元至25元。两人指出，与先进的欧洲经济体相比，新加坡目前的碳税是相对较低的。

普华永道新加坡税务主管合伙人胡和坤接受《联合早报》访问时指出，国际货币基金组织（IMF）于去年6月提出了国际最低碳定价框架，为处于不同发展阶段的经济体提出了不同的定价建议，以鼓励更多国家加入减碳行列。

该框架建议，到2030年，低收入国家的碳定价应为每公吨25美元，高收入国家每公吨75美元。

胡和坤说：“这些数字都明显高于新加坡现有的水平。鉴于通货膨胀和持续存在的不确定性，任何税率调升都必须经过仔细考虑和规划，让新加坡的企业有足够的时间做准备。”

KPMG新加坡负责能源与自然资源的合伙人艾蒂（Mark Addy）受访时说：“到底该征收多少碳税，科学界仍有很多争论，但普遍共识是世界各地，不仅仅是新加坡，税率都太低，无法实现气候承诺和有效解决气候变化的挑战。”

艾蒂不排除政府将更大幅度调整碳税，但他认为，急剧大幅提高新加坡的碳税在短期内可能会产生反作用，因为它将妨碍更广泛的经济发展，为企业和消费者带来更沉重负担。

“因此，逐步提高的可能性更大，但仅靠征税不太可能带来明显的减排效果。”艾蒂建议，我国可以通过增加碳税，并奖励和支持企业投资环境、社会和治理（ESG）方案，例如对符合ESG原则的低碳绿色建筑给予优惠的房地产税。

新加坡国立大学能源研究学院研究员刘砡杏也预期新税率将与政府之前规划的一样。她受访时说：“当政府提出一个税率时，是为了让企业有一定程度的可预测性，以便提前计划，例如做出投资决定，并给他们时间来适应。”

如果税率超过了政府之前规划的水平，刘砡杏认为，其余变数就是调整的时间表，或者政府将通过能源效率基金（Energy Efficiency Fund）为企业提供更多补助金。

此外，政府今年初指出正在研究允许须缴纳碳税的企业使用高素质的国际碳信用额度（carbon credit）来部分抵消碳税的可能性。刘砡杏认为，这个方案将如何进行值得留意。“包括政府如何要求大型排放者在利用碳信用额度抵消排放之前，证明他们已经在我国进行了减排的努力。”