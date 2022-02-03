制造和服务业者趋于谨慎 但对未来半年展望仍乐观

面对冠病变种病毒的不确定性以及供应链压力，本地制造业和服务业者对未来六个月的商业展望虽然继续乐观，不过整体情绪比前一季谨慎。

新加坡经济发展局周一发布的第一季制造业商业展望调查报告显示，15％（加权比率，下同）的制造业者预期未来半年的商业情况将比去年第四季改善，认为商业情况将转弱的业者则有7％。

乐观者比悲观者多八个百分点，相较于去年第四季调查的16个百分点，显示业者情绪趋于谨慎。

各领域当中，运输工程业者最为乐观，净54％预期上半年的营运环境将改善；电子业者的展望则最不乐观，净4％业者认为行情将比去年第四季差。

运输工程业的乐观主要来自于宇航业继续预期在更多国家放宽国际旅游限制下，机身保养、维修与翻修（MRO）的需求持续上扬，此外陆地及岸外海事工程业者也对复苏感到乐观。

最不乐观的电子业当中，半导体领域虽预期需求继续强劲，但将呈现季节性趋软的走势，其他电子模组和组件领域的业者也对中国出口订单转弱表示关注。

其他领域方面，生物医药制造业有净16％的业者看好上半年的商业环境将改善。这主要受医疗科技领域的提振，业者继续预期冠病及非冠病相关的医疗器材的出口需求继续强劲。至于药剂领域，绝大多数（净98％）业者预期上半年的营运环境跟上一季一样。

精密工程业者当中，净11％预期未来六个月的商业环境利好。当中最乐观的是半导体器材制造商，这是因为晶片需求强劲继续推动全球半导体大厂做出资本投资。

不过，该领域许多业者，尤其从事精密模组和组件的业者都对供应链瓶颈造成的成本上扬和更长的货运期表示关注。整体而言，净2％的制造业者预期今年首季的产出将比去年第四季上扬。除了电子和精密工程业，所有领域都预期产出将取得增长。

新加坡统计局周一也发布服务业第一季商业展望调查报告。最新数据显示，23％的服务业者对前景乐观，认为上半年行情将趋弱的业者则有9％。

这意味着乐观的服务业者比不乐观者多14个百分点，相对于去年第四季调查的19个百分点，情况同样趋于谨慎。

各领域方面，除了房地产业，其他所有行业都预期上半年的情况将比去年第四季好。当中最乐观的是批发贸易业和资讯通信业。

预期上半年营运收入将比去年第四季增加的服务业者有23％，预期下滑者则有11％，另外66％则预期大致相同。

至于今年上半年的雇佣情况，经发局的调查发现净68％的制造业者预期今年首季的情况将跟去年第四季大致相同，统计局调查则显示，净81％的服务业者预期今年首季的就业情况跟上一季相同。