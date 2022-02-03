更多国人选择共享住宿 业者数量两年来倍增

共享住宿业者受访时说，冠病疫情期间，来自本地人的需求增加20％，其中包括了想要拥有舒适生活和工作空间的专业人士、搬出来自己住的年轻千禧一代等。业者也计划增加客房数量。

共享住宿概念近来引起国人兴趣，受访业者和分析师都观察到租户中有更多是本地人。

与此同时，有业者计划在今年拓展本地业务，在这个日益扩大的市场中争取更大的份额。据市场人士估计，业者数量在过去两年增加一倍到目前至少18个。

共享住宿业者资深区域营销经理庄晴莹接受《联合早报》询问时说，冠病疫情期间，来自本地人的需求增加20％，其中包括了想要拥有舒适生活和工作空间的专业人士、搬出来自己住的年轻千禧一代、正在等待住房建好的夫妇，以及在海外工作但暂时回国的新加坡人。

Coliwoo现有850个房间，住客率几乎满额，平均为99.5％。

庄晴莹说：“共享住宿近年在疫情推动下出现更大的需求。在过去，选择共享住宿的人一般是无法在大城市负担高昂租金的年轻专业人士，以及居无定所的科技从业员。不过，这个灵活的生活方式如今也为受疫情影响的消费者提供一个解决方案。”

Coliwoo计划在今年推出多六个物业，并在今年底把客房数量增加约一倍至1600个。公司也将在安珀路推出首个酒店概念的共享住宿。

Cove联合创办人乔克尔森（Sophie Jokelson）同样观察到国人对共享住宿的需求明显更高。这家业者在2019年受疫情影响，因为租户中多达90％是外籍人士，而其中不少选择离开新加坡。不过，这个需求缺口很快被本地租户填补，目前约40％是新加坡人。

共享住宿是新型的居住概念，特点是为租户提供共用设施，如厨房、咖啡厅、健身室和洗衣室等，有的还提供打扫服务。租约一般上是至少三个月。

本地另一个大型业者是雅诗阁服务公寓（Ascott）旗下的共享公寓lyf，它在九个国家的14个城市设有超过3300个单位。

雅诗阁公司的lyf品牌总监兼新加坡运营总经理罗门格乐士（Norman Cross）指出，随着旅游逐步恢复、疫苗接种率提高和更多疫苗接种者旅游通道（VTL）开通，商务旅行预计在今年大幅度回弹，公司有信心位于福南和纬壹科技城（one-north）的lyf公寓将取得不错的表现。设在花拉公园的公寓也将在2月启用，届时本地三个项目提供的单位总数约为900个。

分析师都看好共享住宿市场在接下来急速扩大。高力国际董事经理邓慧玲指出，随着旅游限制解除，外籍人士在短期内返回我国将推动这个市场增长。此外，建筑和装修工程延误可能促使更多年轻夫妇和新屋主转向共享住宿。

据邓慧玲观察，近期有更多业者进军这个领域，这包括海外业者如来自韩国的Commontown，以及香港的Dash Living。

高纬环球资金市场部执行董事傅子伟估计，在疫情暴发前，共享住宿租户中的新加坡人占比约10％或更少，但目前这个比率已上升至约30％。

他认为，共享住宿的商业模式和市场性质其实带有一些风险。这个市场的租户具有高度的流动性，并有多个选项。如果共享住宿的经营者是向业主签下长期合约，但它们的租户的合约属于短期性质，经营者将面对收入波动的风险。