报告：商业房地产市场料持续复苏

在经济走强的推动下，本地商业房地产市场今年将迎来持续复苏。其中，甲级办公楼租金表现最亮眼，有望上扬6.5％。

根据世邦魏理仕（CBRE）发布的《2022年新加坡房地产市场展望》报告，今年本地商业房地产将延续去年的复苏势头，继续呈上扬趋势。

报告指出，在下来12个月，各行业将稳定复苏，这主要是收紧货币政策以遏制通胀上升，市场具充足的流动性，以及政府努力控制疫情举措等因素所支撑。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚说：“尽管冠病疫情持续情况比预期中更长，但政府对与冠病共存生活的承诺和经济逐步恢复，提高了企业和租户信心。因此，2022年商业房地产租金前景广泛被看好。”

当中，她又看好办公空间租金，认为它们下来三年内将保持上升趋势。

根据市建局上周发布的最新数据显示，本地办公空间租金止跌回弹，去年第四季上扬0.9％，扭转上一季跌幅3.5％；全年上扬1.9％，扭转2020年跌幅8.5％。

世邦魏理仕报告指出，居家办公趋势短期内或将造成整体办公空间需求低于疫情前水平，不过科技相关行业需求迅速扩张以及新供应有限等因素推动下，预计中期内办公空间租金将进一步增长。

科技行业是最大租户

根据报告，去年有29％办公租户来自科技行业，为最大租户群。随着新加坡致力成为科技服务需求，来自这行业租户的空间需求将增加。

另一方面，下来三年（2022年至2024年）的新办公空间供应量估计为376万平方英尺，相当于每年平均空间供应125万平方英尺，这比过去10年平均供应量低了13.4％。

在供不应求的情况下，报告认为，今年办公空间租金将上扬。“核心中央商业区的甲级办公楼将引领租金涨势，今年底增长6.9％至每月每平方英尺11.55元，恢复到疫情前水平。”

报告也说，今年将有120万平方英尺的新办公空间供应推出市场，其中一半已被预先承诺租用，备受加关注的有国浩时代城（Guoco Midtown）。

除了办公楼，宋明蔚看好的另一个商业房地产为物流空间，认为稳健区域经济和全球贸易环境不断改善，促使物流行业保持乐观前景，物流空间需求和租金会继续增长，估计今年物流空间租金涨幅为5％，延续去年的6.5％强劲增长。

展望本地商业房地产市场发展，宋明蔚说：“新加坡对环境、社会和治理（ESG）越来越关注，将推动投资者把ESG标准纳入资产增值计划中。这不仅是为了遵守监管合规，也是为了保护投资项目的未来资产价值和提高整体品牌形象。”