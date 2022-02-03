过去18个月诚信水平跌 安永：企业应检讨合规计划

一项全球调查报告显示，过去18个月里企业诚信水平停滞不前甚至下降，因此商家应该检讨它们的合规计划（compliance program）。

根据“2022年安永全球诚信报告”（2022 EY Global Integrity Report），调查显示六成受访的新加坡员工和领导认为，企业诚信（corporate integrity）水平在过去18个月里并没有改进，甚至是下降了。在全球，55％受访者是这么认为。

报告说，同意诚信在公司很重要的受访者比率达到新高，新加坡为96％，全球达97％。另外，有44％的新加坡受访者觉得，冠病大流行正导致诚信行为在商业交易更加困难。这个比率在全球为41％。

调查涵盖了全球54个国家地区的超过4700雇员、经理和董事的意见（包括新加坡的100名受访者）。调查发现，领导们正吃力地在他们的企业中创造和传达一种强大而有效的诚信文化。

安永新加坡及亚细安鉴识会计与法遵服务主管穆萨（Ramesh Moosa）说：“冠病疫情对世界各地包括新加坡和亚细安地区公司的诚信标准产生了严重影响。在疫情期间，工作方式的改变造成欺诈和不道德行为的风险增加。混合工作方式使有效的合规性监测难以进行，而欺诈风险因素通常会在危机时期增加，因为公司和个人面临更多的财务压力。”

调查发现，与全球受访者相比，新加坡受访者更愿意为个人的利益，如事业或薪酬，采取或接受不道德的行为。这些不道德行为包括愿意误导审计师等外部人士（新加坡19％，全球8％）；无视供应商、分销商或其他第三方的不道德行为（新加坡18％，全球10％）；以及伪造财务记录（新加坡12％，全球8％）。

调查还发现，约三分之一的受访者（全球33％，新加坡32％）同意在他们的公司里，高级管理人员和高绩效人员的不道德行为被容忍。此外，23％的全球受访者（新加坡28％）同意，在他们的公司比较容易绕过商业规则。