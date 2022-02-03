凯德中国信托2021下半财年 每单位派息4.5分

凯德中国信托（CapitaLand China Trust）2021下半财年的每单位派息（DPU）为4.5分，同比增加35.1％，全年每单位派息上扬37.5％至8.73分。

信托周一开市前发布截至去年12月底的下半财年和全年业绩。信托将在3月7日派息1.8分。

半年的每单位派息包括了在去年10月私下配售单位后提前派发的每股2.7分派息。

信托2021下半财年的可派发收入7140万元，比前年同期增加67.4％。半年净房地产收入同比大增86.1％至1亿3010万元，这归功于新收购的资产开始贡献收入。

全年来看，可派发收入增加七成至1亿3550万元。净房地产收入增加85.2％至2亿5040万元，创下上市以来的最高纪录，这主要是因为近期收购的物流和商业园资产开始贡献收入、凯德广场·诺和木勒（CapitaMall Nuohemule）和乐峰广场（Rock Square）带来贡献，以及租金减免减少。

优化租户组合及重塑传统零售空间后，信托截至去年12月底的商场组合出租率改善至96.3％。租户销售在2021财年增长16.1％，商场人流量也增加9.3％。

新经济资产组合的出租率持续改善。截至去年12月底，商业园和物流资产的出租率分别达96.2％和97.4％，这主要由高增长领域的优质租户支撑。

信托指出，信托的策略与中国的经济增长支柱一致。信托的零售商场面向中等收入群体，新经济资产由生物医药、电子、工程和电子商务等高增长新兴行业支持。凭着多元化的资产组合，信托将有能力应对断断续续暴发的冠病疫情和市场不确定因素。

凯德中国信托周一闭市报1.18元，涨4分或3.51％。