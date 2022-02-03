继承家业推动建筑公司多元发展

俗话说，创业难，守业更难，要把家族企业一代一代传承下去，更是难上加难。

新一代掌门人除了承传家族生意，也须适应时代需要作出改变和克服新挑战。

《商传后代·光大家业》系列访问分别来自建筑、中药和投资领域的新一代管理人，了解他们如何承先启后，为家族企业谋求新发展。

尽管父亲从来没要求他加入家族企业，而他原本也以为自己会与父亲走不一样的事业道路，但在外工作两年后，他却主动向父亲要求加入公司。

白致恺（32岁）在传统家庭长大，从小跟着父母与祖父母同住，因此有机会亲睹白手起家的祖父刻苦耐劳的一面，并经常看到父亲和叔叔及祖父全情投入工作的情形。

“作为一个小孩，你可能佩服他们在星期六也在工作，但你却不想要有这样的事业。我原本选择的道路就是要避开建筑行业，但不知怎的，绕了一个圈还是加入了这个行业。”

白致恺如今已是长成控股（Tiong Seng）第三代管理人员，去年7月受委为该公司执行董事。

白致恺接受《联合早报》访问时说，父亲白连源没有尝试影响他和弟妹加入家族企业，并让他和弟妹自由选择事业。

他的弟弟和妹妹各自在不同领域任职，二弟是数据专才，三弟任职于餐饮领域，妹妹则在监狱部门担任心理医生。

他本科修读心理学，毕业后加入会计事务所从事咨询工作。他原本以为，这就是他以后要走的路。不过，两年后，他却改变想法，决定改换事业跑道，并向父亲提出加入公司的想法。

“父亲说，我并没有义务加入公司，但如果我这么做，他会很高兴；不过，他不会为我制定一条事业道路，我必须在公司找到一条我的道路。”

父亲也与他约法三章。“如果在工作上我无法证明自己的能力，那我就没有立足之地。我必须证明自己，否则就出局。”

当时，父亲计划引入一种采用层压胶合实木（Mass Engineered Timber）的新建筑系统，引起了他的兴趣。在他的努力下，这项业务目前已成为集团的增长业务。

集团首个利用实木预制结构建造的南洋理工大学学术楼，预料今年竣工。赢得该项目的竞标，对公司付出的努力是一种肯定。

父子俩也经历磨合阶段，而冠病疫情对两人维系关系起了重要作用。

“如果没有冠病，我们或许无法这样密集地互动，谈论疫情所带来的挑战及机遇。”

父亲退居幕后 白致恺接过管理棒子

疫情以来的接触，让他从父亲那里得到许多启发，了解到业务可以如何改变和转型，以及公司应该怎么做才能够与时俱进。

尽管父亲如今没有亲自打理业务，但他的见解和看法对公司仍然重要。目前，公司的业务主要由白致恺坐镇的执行委员监督，日常工作则由他和公司的专业人员打理。

“尽管我们制定业务方向，但父亲却能够适时发表看法，也扩大了我们看待事物的视角。”

白致恺说，父亲今年将步入57岁，正值壮年，还未达到退休年龄。不过，父亲也意识到公司的利益凌驾于一切，因此退到幕后，给他和管理层机会接过管理公司的棒子。

“他现在引导我如何带领公司向前发展，以及将业务加强和多元化，为未来做准备。”

尽管父亲不参与公司的决策过程，但却表示若管理层做出可能会“摧毁”公司的决定，他就会介入。当然父亲不介意他们犯一些小错误，因为这是学习的一部分。

谈到犯过的错误，他坦言，在冠病疫情暴发的第一个月，他们低估了同每一个员工沟通的重要性。阻断措施实施一个月后，开始出现有关建筑业的负面消息，工人也开始躁动起来。

管理层这才意识到，公司不仅要通过Whatsapp与每个人连接，也要在心灵的层面上与他们连接。

“要确保员工知道最新状况、公司的想法、公司计划如何照顾他们，这是我们在第二个月做出的补救工作。”

公司推出手机应用，让员工分享生活点滴和照片，为双方制造了可共同关注的话题。

他说，一方面，这可以提醒建筑工人还有人在关心他们；另一方面，公司也可从中发现困扰工人的问题。

例如，有一阵子，工人投诉食物不好吃，公司于是想办法为他们改善情况。

展望未来，他预料三项新的大趋势将给集团的未来带来增长机会，分别是环境、社会和治理（ESG）方面的发展、数码化促成的数据分享，以及建筑业从工地人力转向以工厂制造为主来提升生产力。

他笑言：“以我个人来说，如果没有这三项趋势作为增长公司的渠道，我的日常工作将会变得枯燥乏味。”

公司近年发展和未来的发展方向都在顺应这些趋势。2019年，公司从原本专注于建筑业务，重组为三项主要业务，即建筑、工程方案和房地产开发。

白致恺的任务是确保工程方案和房地产开发成为公司的增长业务。

未来三项新的大趋势将给集团的未来带来增长机会，分别是环境、社会和治理方面的发展、数码化促成的数据分享，以及建筑业从工地人力转向以工厂制造为主来提升生产力。 ——长成控股执行董事白致恺

他也预料，建筑公司将会出现机构化和专业化的情况，这将带动行业对建筑专业人才的需求。事实上，这项趋势已发生。

寻求人才将会是建筑业接下来的一大挑战，公司必须转型和能够把握以上三大趋势，才能成功争取到人才。

父亲的专长是通过技术知识推动公司的发展，而白致恺认为自己的价值在于找出和推动集团能够掌握的发展机会。

“希望在未来20年，长成控股可以被视为多元化企业，而不是单纯的建筑公司，不仅立足于建筑环境领域，也跨足其他领域。”

（三之一）