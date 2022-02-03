音乐天分融合人工智能科技 “预测故障解决方案”让工作环境更安全

林久禾的音乐天分，竟然无心插柳柳成荫的帮他的公司度过一次危机。这一年来他忙于扩展“听到”的更大商机。

Groundup.AI公司创办人兼首席执行官林久禾（32岁）当年获得奖学金要到国外深造音乐，后来他接受长辈的劝说而走“较安全的路线”，进入新加坡国立大学。

林久禾接受《联合早报》访问时透露，在国大商学院，他并没有“乖乖读书”，总觉得单是读书获得的知识不牢靠，而且他向来喜欢边做边学，所以当时就和同学成立一家科技公司，所需的电脑编程技能也是边学边用。那个“副业”不仅让他能还清大学贷款，还赚到第一笔可供创业的个人种子基金。

在2017／18年，他与友人创办Mining Rig Club公司，从事加密货币挖矿业务，采用电脑伺服机挖矿，使这些挖矿机一直开足马力运行，使收入最大化。

一台挖矿机价值四五千元，而他们一度使用了超过2000台挖矿机，这些挖矿机分布于中国、哈萨克斯坦和格鲁吉亚，新加坡也有四五百台。

为了使“鹅”下更多“蛋”，挖矿机全天以最高能力运行。挖矿机因此产生高温，容易损坏故障，每天至少有五台挖矿机随时会发生故障，每次故障都需人力抢修，如此三个月下来便让他们非常吃不消。

他说：“为了预测挖矿机何时将故障，我们做过许多试验，并发现最明显的迹象是，在故障之前，挖矿机会开始产生一些声音。只有我可以听得出那声音，这估计和我的音乐能力有关。后来我们使用声音感应器来检测，结果就很明显。这个测音方案确实发挥了作用，两个月后预测故障的解决方案便开始运行。”

在收集了足够的数据量之后，这个应用人工智能的预测故障解决方案便更加准确。挖矿机的运行比率达到了99.9％，成绩超越了竞争者。此消息不胫而走，让公司赢得许多新顾客，把挖矿机寄存在公司。

不过，厄运开始降临。加密货币的价格在2018年开始崩跌，市场迈入漫长的严冬直到2019年，公司想方设法支撑下去，一度考虑从事为顾客建设网站的业务，最后几乎想要把公司关掉。

林久禾说：“就在那时，我们反思，公司为何能够吸引客户把挖矿机寄存在公司这里？我们因此发现，这个预测故障解决方案原来是个宝！”他们所接触的其他有许多伺服机的公司和建筑公司，也都对预测故障解决方案很感兴趣。

预测故障解决方案应用广泛 契合工业4.0时代需求

他说：“2020年，我们开始发展这个新业务，并且参加政府主办的开放创新挑战赛（Open Innovation Challenge），这成为我们公司绝地翻身的一年。我们在系列的挑战赛中皆胜出。”

这个预测故障解决方案的应用很广泛，任何有许多重型机器的公司都用得上，包括制造业、海事和陆路交通业者，因此是个庞大的市场，而且很契合工业4.0时代的需要。

公司最近筹得种子资金，将用于深入拓展澳大利亚市场，因为当地与许多建筑和采矿公司。公司也计划于今年开拓日本东京市场，因为这个解决方案可以在地铁网络建设和工业4.0领域派上用场。

林久禾说：“这个业务比加密货币挖矿业务更有影响力，不只可以节省人们的时间精力，还能救人一命，使工作环境更安全。例如船只的涡轮增压器，那是推动船只的巨大机器，运行时温度可高达300摄氏度。船只引擎室的高温，也可能把人给煮熟。”

Groundup.AI转换轨道后，公司的全职员工人数已从2020年的五人增至目前的12人，这期间，客户增加了超过20个。他说：“我们的目标是要争取到1000家跨国公司为顾客，并且因此能救活更多条人命。”