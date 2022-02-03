房地产业跟上科技脚步 提供实时数码交易平台

过去几年，金融科技、游戏、保险科技等行业的数码化进度遥遥领先，房地产科技却相对落后了一些。

不过，在冠病疫情带动下，房地产业已开始赶上数码化的步伐，流入全球房地产科技公司的风险投资更是达到纪录水平。

新加坡房地产科技公司Showsuite总裁卡南吉星（Karamjit Singh）接受《联合早报》访问时说，尽管当时掀起一波巨大的数码化浪潮，房地产行业似乎跟不上数码化的脚步，反应有些迟缓。

金融科技、保险科技、健康科技这些热词常在耳边响起，但却很少听到人提房地产科技。

卡南吉星说，房地产业比较迟采纳科技，但在疫情的带动下，它已经开始赶上各行业的脚步。去年，总值210亿美元（约283亿新元）的风险投资流入全球房地产科技公司，达到纪录水平。

卡南吉星和两位科技伙伴在2016年成立Showsuite，主要为新房地产项目提供实时数码交易平台，以及为买家和房地产经纪提供网络门户，让他们通过互动式3D技术、虚拟实境（Virtual Reality）及楼层视图（Storey-Views）等来看房。楼层视图协助潜在买家观看不同单位的景观。

为了协助房地产发展商推进数码化，公司提供实时库存管理平台、智能合约系统以及追踪销售表现、付款状态和数据分析的平台等。

卡南吉星已在房地产领域累积将近30年经验，创业之前曾在仲量联行（JLL）新加坡担任房地产顾问。身为仲量联行新加坡住宅与资本市场主管，他时常与发展商交谈，以了解他们的痛点。

卡南吉星当时观察到，发展商在管理库存时还在使用Excel以及打印文件，有些发展商已经开始电脑化，但只是达到基础水平。“在没有自动化系统的情况下，销售代理须要打电话给发展商，问看某个单位是否已经卖出。这个过程以手动流程为主，非常没有效率。”

他说，新加坡发展商推出房地产项目时，通常会委任多个联合营销机构，意味着销售代理人数不少。想象若有500个经纪负责销售某个项目，发展商岂不是要连日不停地接电话。由此可见，发展商需要将库存管理数码化，才能让销售代理实时查看项目价格和库存。

接着，买家买房时须签署很多文件，一般有80页至100页，这也是另一个需要解决的痛点。卡南吉星指出，智能合约系统能迅速为买家量身定制一份数码合约，并通过数码签名减少预订单位所需的时间。

此外，公司也为发展商提供追踪销售表现、付款状态和数据分析的平台。“这并非只是解决发展商所面对的问题，而是整个房地产业的生态系统。”

他说，刚开始创业时，发展商觉得公司平台不错，但他们还是需要一些时间才意识到数码化和转型的必要。如今，疫情加速了数码化的过程。“居家办公趋势崛起后，发展商需要以数码形式与销售代理交流和互动。”

为了避免人潮过多，发展商使用数码平台，以远程方式推出项目，意味着买家和代理无需亲自到展示厅或销售厅预订单位和签约。

Showsuite的客户包括本地多家颇有名气的发展商。自公司创立以来，发展商和代理已使用公司平台销售逾4000个单位，价值超过50亿元。

平台增添新功能让数码付款更安全

目前，公司仅在新加坡营运，但卡南吉星表示未来会考虑拓展至海外市场。“我们目前在和海外发展商洽谈，他们来自东南亚和澳大利亚。”

除了扩大业务，公司还计划为平台增添更多新功能，为整个生态系统增值。目前，买家要预定单位时，多数还是以支票来支付买房的定金。卡南吉星说，随着数码付款越来越普及，公司会增添一些功能，以确保数码付款过程安全。