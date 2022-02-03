扩大至疫情重挫行业 王瑞杰：期待我国经济复苏更均衡

王瑞杰在新加坡中华总商会为禧街虚拟历史文化之旅主持推介仪式时说：“我们正在逐步和谨慎地重新向世界其他地区开放我们的边界。我们的经济去年强劲反弹，如果没有新的干扰，预计今年将增长3％至5％。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰期待我国接下来的经济复苏将更均衡，今年的经济增长可扩大并延伸到受疫情重挫的行业。

农历新年初一，王瑞杰在新加坡中华总商会为禧街虚拟历史文化之旅（Virtual Heritage Trail）主持推介仪式时说：“我们正在逐步和谨慎地重新向世界其他地区开放我们的边界。我们的经济去年强劲反弹，如果没有新的干扰，预计今年将增长3％至5％。”

“但复苏仍然不均衡。虽然一些行业正在蓬勃发展，但其他行业仍然受到疫情的严重打击。希望今年的经济增长将扩大并延伸到这些较弱的行业。”

王瑞杰指出，奥密克戎变种毒株仍然是一个全球威胁，但如果大家保持团结，每个人都发挥作用，“相信我们可以克服这一波和未来的变种病毒。”

王瑞杰一再强调各行业转型以应对未来挑战，转型需要社会各个层面，包括商家、雇员和政府机构共同推进，而新加坡中华总商会以及各商团组织扮演重要角色。

谈到新一年的经济前景时，王瑞杰说，新加坡可谨慎乐观地迎接新的一年。他的这番话，与李显龙总理前一天（1月31日）的谈话相呼应。

对我国今年经济前景 李总理感到“谨慎乐观”

李总理农历新年除夕上午到裕廊坊（Jurong Point）向各领域服务人员拜年。他接受媒体访问时，对新加坡今年的经济前景感到“谨慎乐观”，认为我国应能平稳前进，同时担忧中国会进一步收紧防疫措施。

奥密克戎变种毒株为全球经济发展带来不确定因素，但李总理说，由于病例上升得快，下降得也快，预料冲击不会如前年疫情刚来袭时那么严重。

他指出，美国经济恢复得快，欧洲的防疫措施虽然较严密，不过当地经济也开始复苏了。大家起初不知道奥密克戎会造成怎样的影响，因此都谨慎一些，现在综合欧美的经验，希望病毒不会对经济造成太大干扰。

至于区域情况，李总理认为，邻国的表现都还不错，新加坡正逐步开放边境，希望能恢复商务和人员往来，包括旅游业。

李总理以华语回答提问时说：“中国还在采取清零政策，我能了解他们的理由，不过有奥密克戎，清零并不是一个容易实行的政策。如果他们进一步收紧措施，对当地经济的影响可能比往年大，这样全世界都会受影响，因为中国对全世界的经济来说很重要。”

不过整体而言，李总理有信心我国今年的经济会平稳前进。他说：“我知道餐饮业和旅游业还面对一些问题，但是其他经济领域，例如金融业、制造业和其他服务业，势头还是挺好的。我们不能够掉以轻心，但也不必太悲观。”