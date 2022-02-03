虎年首个交易日海指创两年半来最高纪录

美国股市表现强劲，带动本地股市在虎年首个交易日高开高走，全天大涨66.40点或2.04％，成为本区域表现最佳的股市。

新加坡海峡时报指数闭市报3315.99点，创下过去两年半来的最高纪录。

占海指权重最大的三只本地银行股全面上升，大华银行（UOB）的涨幅最显著，全天上涨3.47％至31元，华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）分别涨2.57％和1.42％，收报12.79元和35.7元。

区域股市方面，日本和澳大利亚分别下跌1.06％和0.14％，韩国和马来西亚股市则上涨1.67％和0.89％。中国、台湾和香港股市因农历新年假期休市。

辉立证券研究高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时指出，美国隔夜股市强劲反弹，以及全球放宽冠病疫情限制措施，带动海指上扬，与其他亚洲股市的走势一致。

新加坡航空公司（SIA）、康福德高（ComfortDelgro）和云顶新加坡（Genting Singapore）这几只重开股涨势凌厉，皆上扬2％左右。新翔集团（SATS）也上涨0.77％。

蔡栋梁说：“我们看好海指的展望。利率预期在3月上升，相信这会提振海指的走势。”他预测，海指近期的阻力位在3377点，支撑水平为3268点。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩说：“海指接下来的走势将取决于美国联邦储备局收紧货币政策的力度、美国企业财报的表现以及中美贸易关系。”

他指出，美国企业财报是美国股市大幅波动的原因。迄今，已经发布财报的214家标普500指数公司当中，只有77％的业绩表现超出预期。相比之下，前一个季度有82％的业绩表现超越预期。

海指30只成份股大多上涨，跑赢大盘的香港置地（Hongkong Land）劲扬5.56％，丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）是唯一的下跌股。

整体股市交易量12亿1000万股，交易总值19亿8000万元。上升股256只，下跌股116只。

个股消息方面，康福德高独资子公司Metroline West以2500万英镑（约4530万新元）完成脱售英国的巴士车库，同时也完成收购英国温布利的工业房地产，收购价为700万英镑。

吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）获得3亿元定期贷款。信托收报0.565元，涨0.89％。

中环电脑系统控股（Azeus Systems）获得香港政府颁发服务合约，为港府提供资讯科技专业服务。合约从上月31日开始生效，为期48个月。该股报7.29元，无起落。

餐饮公司生命品牌（LifeBrandz）签署不具约束力的条款书（term sheet），以高达70万元收购本地餐饮公司The Green Bar的70％股权。该股报0.4分，无起落。

Triyards控股第五次提出申请，要求法庭再次延长司法管理期六个月至今年8月12日。申请定于2月7日审理。