10年平均利率为1.79％ 新一批储蓄债券利率上扬至两年多高点

金管局周四公布3月份储蓄债券利率，首年利率为0.59％，第10年利率递增到2.18％，10年平均利率为1.79％。这不仅比2月份和1月份发行的储蓄债券10年平均利率1.64％和1.78％来得高，也是自2019年9月以来的新高。

受到全球利率预期走高的影响，新一批的新加坡储蓄债券平均利率上扬至两年多来新高。

新加坡金融管理局周四公布3月份储蓄债券利率，首年利率为0.59％，第10年利率递增到2.18％，10年平均利率为1.79％。

这不仅比2月份和1月份发行的储蓄债券10年平均利率1.64％和1.78％来得高，也是自2019年9月以来的新高。

储蓄债券的利率是与新加坡政府债券收益率（Singapore Government Securities）挂钩。

由于美国通货膨胀居高不下，美国联邦储备局在保持低利率多年后，准备启动自2015年以来的首次加息。

上周三联储局政策会议之后，主席鲍威尔（Jerome Powell）在记者会上虽没透露美国利率提高的速度和幅度，但表示官员们“有意愿”在3月提高关键利率，而且在不影响就业市场的情况下，利率仍有充足的上调空间。

这使得市场预测联储局可能加大升息幅度，最快可能在3月加息，也促使包括新加坡政府债券的全球债券收益率近期节节攀升。

分析：联储局今年料加息四五次

星展银行利率策略师廖裕铭在周四发表的报告中指出，市场已计入利率上扬的可能性，预计今年联储局会加息四至五次，到2024年底共加息七至八次。

大华银行经济师柳天成早前曾预测，联储局预计会在今年3月将利率调高25个基准点，然后在6月、9月和12月再个别调高25个基准点，估计联储局基金利率在今年底将升到1％至1.25％。

该行也说，10年期美国国债收益率可能在今年下半年突破2％水平。

因冠病疫情关系，联储局在前年把联邦基金利率从1.50％至1.75％，下调到零至0.25％。

低利率环境导致储蓄债券利率一路下滑，10年平均利率一度跌破1％水平，直到去年中随着联储局加息预期明显提升后，储蓄债券利率开始回升，上扬到1.5％以上水平。

储蓄债券利率走低，导致认购额也下滑，去年初认购额曾少于2000万元，随后才因利率走高而回升至3000万元以上水平。

上一批在2月3日发行的储蓄债券，就获得了7330万元的认购额，相当于48％的认购率，较之前一个月的51％略低。

3月这批储蓄债券即日起开始接受认购，2月23日晚上9时截止，3月1日发行，接下来10年每年的9月和3月1日支付利息。