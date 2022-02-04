1月PMI为50.6 我国制造业连续19个月扩张

我国的制造业连续19个月扩张，但扩张速度放缓，主要因为新订单、新出口和工厂产出等关键指标的增长放慢。

尽管如此，受访经济师认为本地制造业今年前景良好，该领域仍然是新加坡经济增长的关键支柱。

制造业与电子业PMI下滑

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）昨天发布最新的采购经理指数（PMI）数据显示，1月份的制造业PMI为50.6，比前一个月下滑0.1，电子业PMI也下滑0.2至50.8。

PMI在50以上意味着经济业处于扩张状态，50点以下则反映萎缩状态。

马来亚银行证券经济师蔡学敏接受《联合早报》访问时指出，全球增长放缓、供应链中断以及零部件和劳动力成本上升是导致我国制造业增长放缓的原因。

大华银行经济师颜圣充发报告指出，本地制造业PMI下滑与亚洲主要经济体的制造业增长普遍放慢一致，包括中国、印度、马来西亚和菲律宾。尽管如此，他看好“亚洲制造业势头保持强劲，下滑可能是季节性的。”

采购与物流管理学院指出，制成品和投入品价格的扩张速度皆加快，但进口、供应商交货和积压订单的增长则放慢。

虽然供应商交货量连续九个月扩张，但增速也放缓，市场对疫情限制造成供应链中断的担忧加剧。

该学院副总裁傅慧玲在报告中说：“在新的一年制造业面对冠病新变种病毒带来的不确定性，地缘政治发展可能干扰供应链。尽管如此，本地制造商仍保持谨慎乐观态度，在这一年里将维持增长，制造业正处于有利位置度过危机。”

颜圣充认为，投入品价格持续扩张第19个月，暗示短期通货膨胀的风险依然存在。然而，在全球贸易活动蓬勃发展的支撑下，他预期本地制造业今年全年平均增长4％。

他也说，目前评估奥密克戎变种病毒的潜在冲击还太早，但并不排除它会是全球贸易需求的主要下行风险，可能影响新加坡的出口和制造业前景。

蔡学敏预期，本地制造业继去年大幅增长之后，由于形成高比较基础，今年增长将降至低单位数。

新加坡1月份制造业PMI在亚细安中表现最亮眼

金融信息公司IHS Markit昨日发布报告显示，新加坡1月份制造业PMI指数持平于58，在亚细安七国之中表现最亮眼。

越南（53.7）、印度尼西亚（53.7）、泰国（51.7）、马来西亚（50.5）和菲律宾（50）的制造业持续扩张，缅甸（48.5）持续萎缩。

整体来看，亚细安制造业连续四个月扩张，1月份PMI持平于52.7。

IHS Markit经济师库柏（Lewis Cooper）说，产出虽然稍微放缓，但增长依然强劲，新订单加速增长，部分原因是出口订单创四年来最快增长。