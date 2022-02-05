暴跌26％蒸发2513亿美元 面簿母公司Meta股价崩盘

Meta超过2513亿美元的市值瞬间蒸发，史无前例。首席执行官扎克伯格的净资产也跟着消失290亿美元。不过，Meta股价昨晚盘前8时略微喘口气，微起1.07美元。

面簿（Facebook）母公司Meta Platforms的股价于周四（2月3日）崩盘。单在交易的第一个小时就暴跌约25％。全日无法收回丝毫失地，挫跌85.24美元或26.39％，闭市报237.76美元，超过2513亿美元的市值瞬间蒸发消失，史无前例。

Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）本身的净资产也跟着隔夜消失290亿美元。不过，Meta股价昨晚盘前8时略微喘口气，微起1.07美元，截稿时报238.83美元。

虽然该股也许会在接下来几天间中出现反弹，毕竟科技股的波动性本来就很大，但是目前华尔街投资者普遍的情绪，似乎对于这只科技“旧爱”的感情已经明显黯淡。这主要是Meta是在2月2日公布去年第四季业绩逊色，并且对截至今年3月的季度业绩给予非常疲弱的预测，让投资者感到震惊万分。

Meta在业绩发布会上表示，今年第一季的营业额估计介于270亿美元至290亿美元，可能仅增长3％，与一年前第一季营业额增长48％的幅度相比，简直是天渊之别，与华尔街一直预计的302亿美元也差了一大截。

根据该业绩报告，面簿每天活跃用户数量下降100万户至19亿2900万户。扎克伯格将此归咎于TikTok和YouTube等竞争对手的竞争，以及苹果iOS的个人隐私条例的变化，以及欧洲的各个新条例，让面簿更难提供个人化的广告。

Meta首席财务官韦纳（Dave Wehner）在业绩发布会上说，苹果的隐私变化将对Meta的业务造成100亿美元的不利影响。这种影响会体现在许多垂直领域，电子商务就是受到iOS限制影响最大的垂直领域之一。而类似谷歌母公司Alphabet的搜索业务，就不太可能受到限制苹果iOS隐私变更的影响。

韦纳说，苹果的限制旨在将应用程序（Apps）的“跟踪提示”剔除。不过浏览器（Browers）却可以像往常一样运作。这意味着“搜索广告”（search ads）可以拿到比应用程序平台来得更多的第三方数据，可以有更多的第三方资料来做分析、衡量和优化程序。而苹果每年从谷歌（Google）搜索广告中获取数十亿美元巨款，因此苹果这种“政策差异“将继续存在。

这不是Meta股第一次出现如此大幅下跌的情况。在2018年7月间，该股就曾经因为用户增长放缓而暴跌19％，导致市值不见了1200亿美元。当时，它也创下了美国上市公司单日最大价值损失的纪录。

在Meta股价暴跌的阴影下，其他社交媒体股票也受到重创。Snap的股价隔夜闭市时下跌23.60％，而推特（Twitter）也下跌5.56％，Pinterest则下跌10.32％。