元宇宙买房热度不长久

所谓元宇宙房地产，指的是虚拟世界里的无形空间。在这空间里，每个地块能变成NFT，你可挖土、盖房，甚至可以建立自己的社区或品牌，然后转手在公开市场上拍卖。

农历新年期间，我正忙着看房，想买一个面朝大海，春暖花开的房子，每天一起床就对着无敌海景，一开门就能在海边漫步吹海风，生活温暖又美好。

别误会，我并没有在新年时领了大红包或发横财，因为我想买的不是实体的豪宅别墅，而是元宇宙世界里的虚拟房子。

元宇宙近期越来越火爆，顺着NFT（Non-Fungible Token，非同质化代币）和加密货币投资趋势高涨。许多科技巨头也纷纷宣布它们正布局元宇宙。

像微软上月就宣布，将以687亿美元（923亿新元）收购美国游戏巨头动视暴雪（Activision Blizzard），作为它进入元宇宙的门票。微软董事长兼总裁纳德拉（Satya Nadella）说，这项收购将对微软在元宇宙平台的发展中发挥关键作用。

元宇宙世界迅速发展，特别是它的虚拟房地产价格飞涨，引起我的浓厚兴趣，好奇这是热度噱头还是潜力投资。在好奇心（以及炒币炒房）驱动下，我决定深入了解，弄清在元宇宙购置房产的细节。

所谓元宇宙房地产，指的是虚拟世界里的无形空间。在这空间里，每个地块能变成NFT，你可挖土、盖房，甚至可以建立自己的社区或品牌，然后转手在公开市场上拍卖。

目前，The Sandbox和Decentraland是元宇宙平台的两大“土地供应商”。这两个平台涵盖虚拟地块、艺术品和其他可定制资产等，并强调去中心化自治组织结构（Decentralized Autonomous Organization，简称DAO）。换句话说，一旦玩家购买了平台推出的地块，他将拥有了完全的控制权，可在地块上自行设计建筑、运行游戏，也可以通过市场转卖给他人。

元宇宙房地产去年交易总额5亿美元

不少投资者已在这两大平台买地炒房。例如去年11月，Tokens.com以240万美元买了Decentraland时尚街区中心地块。

香港房地产巨头新世界发展集团行政总裁郑志刚去年12月宣布，将以500万美元购入Sandbox最大的虚拟地块之一，打造成“创新中心”。

另外，本地歌手林俊杰日前也在推特上展示他花了12.3万美元在Decentraland买的三个虚拟地块，引起不少关注。

由于元宇宙平台推出的地段经常几秒钟就被玩家和投资者抢购一空，一些人转而到OpenSea之类的二级市场上购买。

值得一提的是，元宇宙房地产业发展蓬勃，现在甚至有NFT Property Group、MetaMetric Solutions和Metaverse Group等房地产代理公司，可以指派顾问帮你在特定地区搜索地块。

从投资角度来看，元宇宙房产增长惊人。我上网到OpenSea看了一下，目前大多地块从1万3000多美元起跳，许多地块经几次转售，价格已涨了好几倍。

根据MetaMetric Solutions统计，去年元宇宙房地产交易总额达5亿美元，尤其是面簿去年10月重塑品牌为Meta后，元宇宙房地产交易额激增了八倍。

然而，元宇宙房地产投资真的那么吸引人吗，是靠谱的投资吗？对此，我始终有所保留，因为元宇宙房地产毕竟不是现实的房地产，缺乏了现实房产的稀缺本质。

只是一长串程序代码

在现实世界中，每个房子可说是独一无二的。一个地区拥有的地段和房子数量是有限的，而且每个房子的面向、设计和楼层都有所不同。现实世界的房地产价值跟它的所在位置相关，当房地产越靠近地铁站、商场或名校时，它就越有价值。

像乌节路或中央市区的私宅单位，由于地点优越和交通方便，房价相对昂贵。

可是，元宇宙的房子，与其说是房子，倒不如说它只是一长串程序代码，可随时按照需求复制或“增加”更多地段，造新房

的成本近乎于零。它的增值潜能不来自它的优越地点，而是它的流量，即受欢迎的程度。这意味着你可能需要投资更多钱，买物品来打造外观更炫更酷的房子，但玩家看腻了，随时都可以传送到别的地区。

元宇宙房地产概念其实不新，早在1990年代的网络游戏时代，如Ultima Online或Entropia等网络游戏的玩家当时已在买卖游戏中的土地或物品，卖价高达63万5000美元。可是，这类高价虚拟房产主要是靠噱头热度支撑，无论游戏商怎么加入夺人眼球的概念和活动，虚拟房产热度都不长久。

同样的，当元宇宙热度不再，游戏商停止运营服务器，玩家投资构建的资产将不复存在，房地产价值也将迅速崩溃。

另外，元宇宙房地产投资还存在价格不稳定、可能暴涨暴跌，以及相关的监管问题。

最重要的是，我们买房的目的是什么呢？是仅仅只为了投资赚钱，还是为了更多心理和人生的诉求，包括拥有自己的避风港和安乐窝，每天回家能完全放松自己，身心获得自由？

那天在The Sandbox和Decentraland闲逛，里头只是一些3D建筑空间，以一种很诡异的方式刻意营造出氛围感。悬浮装置或霓虹灯感觉空荡荡的，偶尔经过一些挂有数码广告或艺术展品的店面，要不是无法进入，要不就带我进到另一个NFT交易平台，整个看房体验既超现实又孤独。

虚无，这或许就是元宇宙房产的本质吧。

最后，我决定放弃元宇宙买房，转而探索现实生活中的房子。这房子或许有一些不如人意，但总胜于住在一个虚无缥缈，从不存在的空间里。