【梦想“企”飞系列】从本地渡轮经营商成功转型 建立全球声誉

从一家小规模的新加坡渡轮运营商，成功登上国际舞台，本地挂牌公司企鹅国际有限公司（Penguin International）现在的客户已遍及亚洲、澳大利亚、欧洲、非洲和中东地区。 它不但是全球仅有几家在同一屋檐下提供全方位的综合设计、建造、拥有并运营铝制船舶的海运公司，而且也是全球最多产的船员船艇建造商。正如其名，公司宛如企鹅般灵活游走国际，建立全球声誉。

独特定位 商业模式凸显优势

企鹅国际是全球建造最多的20至50米长纯铝制船舶的厂商，在我国大士和印尼峇淡岛都设有船厂。（图／新报业媒体）

成立于1976年的企鹅国际（前身为企鹅海事）本来是家族企业，当初的业务主要接送往返本岛及南部岛屿炼油厂及石油化学工厂的员工。1997年，企鹅国际在新加坡交易所上市。现在，家族成员早已退位，完全由专业管理人经营，业务更是遍布全球。

在转型的过程中，企鹅国际找到了独特的定位，让它在业内拥有优势。其中，它是全球建造最多的20至50米长纯铝制船舶的厂商，目前，公司客户遍及世界各地，年收入在1亿至1亿5000万新元之间。

企鹅国际董事经理谭德聪受访时说，过去15年来，公司从高速铝制船舶的综合设计、建造、拥有和运营，方方面面都涵盖，定位独特。这让公司能更好地掌握市场脉搏，预测客户所需，更快地创新研发更合适的新产品。

过去十年，由公司内部开发及生产的 FLEX FIGHTER多功能高速船，已售出超过70艘，川航于东南亚大部分地区、尼日利亚、阿联酋和沙特等不同水域，是公司最畅销的产品，也是支持企鹅国际特有“未售先造”商业模式的主力。

所谓“未售先造”商业模式，就是公司在尚未接到订单前，就以无贷款的方式，建造并库存标准的船舶，这包括FLEX FIGHTER护航艇、FLE-42X高级多功能离岸工作船，以及WindFlex-27海上风电场支援船。

谭德聪说，要成功运用这个模式取决于对市场的掌控与预测，不断衡量个别船只型号的需求是否能持续。

“库存船生产计划的成功关键之一是必须拥有及控制船舶的独特设计。我们也考虑现金、成本和生产效率，如果建船时间太长，就不符合经济效益。由于我们同时经营租船服务，因此在处理库存船舶方面更具灵活性。”

库存船的最大优点就是随时能满足船东对现货的需求，在面向国际市场尤其受用。

企发局牵线 打开西非市场

公司在去年取得一大突破——成功打入非洲西部的市场。

自2000年起，企鹅国际就致力于开拓国际市场。至今最重要的突破点之一，是去年通过新加坡企业发展局（Enterprise Singapore，简称企发局）的牵线安排，成功与非洲国家加纳（Ghana）海军达成四艘FLEX FIGHTER护航艇的交易，这是企鹅国际首次与西非国家政府合作。

谭德聪说，这也归功于新加坡政府多年努力，新加坡企业在非洲都得到很正面的待遇。对企鹅国际来说，非洲是极具潜力的市场。企鹅国际的海上护航艇能提供个人安危保障，也能用来进行执法行动，在西非和东非的需求有上升的趋势。

他强调，与企发局及新加坡政府的合作，对扩充海外业务助力极大，特别是能提升公司的信誉，更易取得海外客户的信任，尤其是首次接触的国际市场。

“我们与许多政府机构合作，其中与企发局的合作最为密切。除了在冠病疫情期间为我们提供人力和行动方面的宝贵建议外，企发局更在我们国际化的努力中，扮演不可或缺的推动角色。”

他表示，企发局是助力强大的推动者，公司在决定海外扩张计划前，经常会征求他们的专业意见。企发局每个月都会向企鹅国际提出至少一个建议，促进公司的发展和国际化，而且一旦遇到企鹅国际可能感兴趣的海外商机，都会安排会面及洽商。

例如在2021年，企鹅国际通过企发局的国际网络，扩大其非洲市场。这包括与值得信赖的当地人取得联系，获得东非一个租船项目，以及西非的造船项目。

欧洲是企鹅国际另一重要新市场。公司去年完成与爱尔兰的WindFlex-27，以及拥有150年历史的德国船东的450人大型双体客轮交易，并成功争取这两家公司为回头客。

谭德聪说，欧洲的重要性不仅在于它是主要国际船东所在地，更重要的是它在推动全球海运脱碳的立法与条规制定方面具领先地位，让企鹅国际为欧洲客户设计和建造船只时，进一步加强对脱碳趋势和技术的把握。

除了每年交付约20多艘库存船，企鹅国际也如其他大型船厂般按订单，量身建造各类船舶，如为澳洲新南威尔斯州制造渡轮、新加坡民防部队搜救消防船、台湾风电支援船等。

不断创新 研发纯电动快速渡轮

公司旗下的船舶迎合不同的客户需求。（图／新报业媒体，部分由受访者提供）

一直以来，企鹅国际都致力于创新。公司的研发团队设立于新加坡，在过去六年研究人员的数目增加了超过两倍。

谈到创新，谭德聪表示：“创新贵在简单及相关性，在研发过程中，尽量以简单的方法解决问题。简单不等于容易，它可以是非常困难的。”

就以公司为新加坡蚬壳公司设计、建造、经营及拥有的“Electric Dream”纯电力驱动渡船和岸边充电桩为例。

这款纯电动渡船的特点是高速且快速充电。它必须在三个小时内，将三四千名蚬壳公司工作人员从本岛接送到毛广岛，因此要求行驶速度要比一般电动渡轮快一倍、运行高峰时段的充电时间也只有10分钟（大多数电动渡轮需至少一小时），使用的岸边充电桩也必须连接高电压。

企鹅国际的研发队伍经多次尝试，克服设计及工程挑战，预计这几个月内开始建造，在2023年能投入运作。

同时公司也进一步扩大船只阵容，WindFlex-27海上风电场支援船是企鹅国际这两年开发的新领域，预计今年的销量会增加。这款与英国船舶设计师共同开发的风电场船员转运船（CTV）的库存设计，是世界上最快的CTV之一。

公司成功为新加坡港务集团海事建造住宿兼转运船，这是世界首艘可供风电场技术人员在船上过夜的转运船。（图／受访者提供）

此外，公司也坚持寻找创新合作伙伴，就在去年与本地企业包括BH Global、Sea Forrest和Durapower，携手合作建造本地的第一艘混合动力船只——Penguin Tenaga。

在推动可持续发展方面，企鹅国际不遗余力。

几年前，企鹅国际已为一些传统渡船安装太阳能电池板，供夜间使用，减少以柴油发电所排除的温室气体。公司也与新加坡理工大学（SIT）工程学院合作，开展几个海洋脱碳项目，让该学府的海洋工程和海军建筑科系的师生有个实习的平台。

年收入过亿 仍以中小型企业自居

虽然业务遍布全球，但公司也致力于控制成本。除了大士造船设施，公司在印尼峇淡岛设船厂和办事处，而吉隆坡和纳闽岛设办事处管理转运船业务。公司在全球雇用超过600员工，半数在新加坡总部。

今年，公司将迁入附近的新造船设施，不仅面积增大一倍，造船厂的屋顶也将安装太阳能电池板，能节省电费。

业绩记录对塑造国际品牌非常重要。谭德聪透露，企鹅国际有超过一半的造船及租船客户是老客户，而且他们还会推荐许多新客户，甚至会把他们的竞争对手介绍给企鹅国际。

为此，谭德聪谦卑地说：“虽然公司年收入过亿，但我们不断提醒自己，自己还是中小企业，必须继续像中小企业般思考，与大企业拼搏，永远保持饥渴、灵活，随时做好准备、蓄势待发，就好比疯狂的弱者。”

商业情报助力 拓展市场

本地中小企业在拓展海外市场，拥有完善的商业情报做先锋，往往能事半功倍。

谭德聪说，企鹅国际迈向国际化的路上，就一直得到企发局的支持，尤其是提供当地市场的商业情报，以及审查潜在客户和伙伴的背景资料方面。

他特别分享一段亲身经历，说明企发局的情报对本地企业的重要性。

几年前，一家中东公司代表联络上企鹅国际，想要购买船只。就如一般核查作业流程，这位代表提供的证件都没有问题。然而，当谭德聪向企发局询问是否能协助调查这个人及所属公司的背景资料时，企发局的非洲办事处官员很快就回复，及时提醒谭德聪留意，这个人极有可能冒充普通商人进行诈骗。

“因为有了企发局的商业情报，我们避开掉入骗局交易的可能性，也省去浪费时间和精力，以及潜在的金钱损失。”

谭德聪一再强调，本地中小企业应尽可能善用企发局覆盖面既广又深的国际网络，特别是无价的商业情报，以及对当地市场的洞悉力。

【本文由新加坡企业发展局呈献】

本系列一连四期，专访本地企业如何借助新加坡企业发展局提供的援助进行转型，不断开拓海外市场，让业务攀上新高峰。（四之三）

点击了解新加坡企业发展局给予本地企业的援助。