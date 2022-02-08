福源金属制造 HG Metal Manufacturing

本栏于去年7月2日曾论及这只股票短期回扯，充其量也只能填补介于0.225元与0.22元的缺口，过后当重返升势。当时股价为0.285元左右。7月7日一度骤跌至0.265元，造成介于0.27元与0.275元间出现缺口。8月4日股价更下探0.255元，遂于当天以“主要转向”信号止跌回升至0.29元，旋将上述第二个缺口填补。8月16日股价上升至0.325元完成了图中的第（1）波，接着回扯至9月7日的0.28元，此为第（2）波。10月12日股价跳空升试0.32元，同时在介于0.32元与0.295元间留下缺口；13日股价回落至0.30元，随即将此缺口的一部分填补。12月10日股价骤然上升至0.385元，又在介于0.375元与0.36元间留下缺口。12月20日股价升试0.39元，并于当天以“主要转向”信号结束了第（3）波。12月22日股价下跌至0.36元，遂将上述第四个缺口填补。12月31日股价下探0.355元完成了第（4）波，今年元月20日股价上升至0.395元结束了第（5）波，旋进入调整。估计股价当向下填补介于0.335元与0.33元及介于0.315元与0.31元后，重返升势。