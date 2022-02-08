女力报到！盘点新加坡近年上任女总裁

国际咨询公司德勤（Deloitte）2月7日发表最新报告，新加坡女总裁数量持续增长，比率高达13.1%，领跑全球。

过去几年，本地有哪些女总裁上任？她们的晋升之路上，有哪些你不知道的事？

黄碧娟：华侨银行集团行政总裁

黄碧娟2021年4月15日起出任华侨银行集团总裁。（华侨银行提供）

华侨银行（OCBC）首位女掌舵人黄碧娟，任职不到一年，就遇到一场她自己形容“像是打仗一样”的危机。

这场危机，就是令数百名华侨银行客户上当、诈骗总额高达850万元的钓鱼短信骗局。

2021年1月接受《海峡时报》专访时，黄碧娟多次表达抱歉。“他们确实期望得到快速的回复和协助，以阻止正在发生的交易。而我们没有达到他们的期望和我们自己的服务标准。”

再三考量道德风险后，黄碧娟决定对所有受骗客户作出善意赔偿，也表示将加强银行安全措施，避免大规模诈骗案件再次发生。

2021年4月15日，黄碧娟（Helen Wong）接棒钱乃骥，成为华侨银行首位女总裁，同时也是本地银行首名女性领导。

危机过后，黄碧娟下一步要做的，是将华侨银行推向大中华区等更广阔的市场。

38年前，22岁的黄碧娟从香港大学毕业后加入华侨银行，曾担任该行首位中国业务经理。

1992年，黄碧娟加入汇丰银行（HSBC），并在接下来27年中，从贷款经理做到大中华区行政总裁，负责中国大陆、香港、澳门和台湾等地业务。

2020年2月，58岁的黄碧娟再次“回归”华侨银行，担任集团常务副总裁，主管环球企业及投 资银行业务。

谈起自己的“回归”，黄碧娟2021年9月接受彭博社视频采访时说，就像“回到了家”。但对于自己成为本地银行首位女掌舵人，她表示，从未想到这能成为新闻头条，因为任何任命都应该基于一个人的品质、品格和领导力。

对于女性职业发展，黄碧娟认为，亚洲女性在考虑职场晋升时，通常会有较多顾虑，也可能怀疑自己的能力，“希望女性在职场上不要过多考虑自己的性别”。

潘燕明：Singlife with Aviva集团总裁

Singlife with Aviva集团总裁潘燕明。（谢智扬摄）

53岁的潘燕明（Pearlyn Phau）被任命为Singlife with Aviva集团总裁时，这个集团刚刚完成一项估值32亿元，相信是东南亚保险业最大宗的合并计划。

这项合并，让本地数码保险业者Singapore Life与英杰华新加坡（Aviva Singapore）从2022年开始合为一体，并以全新品牌Singlife with Aviva亮相。

而潘燕明要做的，就是结合传统保险与数码模式的优势，为顾客带来不一样的体验与服务。

加入Singlife with Aviva之前，潘燕明在星展银行（DBS）任职长达18年，担任多个领导职务，包括负责消费产品、营销和生态系统合作伙伴的集团主管，在财富管理和数码银行两个领域都有经验。

身为一名在金融业打拼多年的女高管，潘燕明并不认为保险业乃至金融服务业是由男性主导的行业，该领域其实有不少女领袖。

潘燕明今年1月接受《海峡时报》访问时说：“在我职业生涯这个阶段，如果还不闯一闯，我可能再也不会有机会开辟一方事业。”

她补充：“幸运的是保险圈子不大，彼此也熟悉。Singlife with Aviva要的不是一个保险领域的技术专家，而是一个能为集团带来变革的人。”

陈爱玲：埃克森美孚亚太区主席兼执行董事长

陈爱玲于总裁会客室接受《联合早报》专访。（档案照）

2021年1月1日，陈爱玲（Geraldine Chin）接任埃克森美孚（ExxonMobil）主席兼董事经理时，已是她在这家公司工作的第33年。

陈爱玲在大学毕业后就加入埃克森美孚。在同一家公司“从一而终”，让她得以尝试行销、供应、人力资源等不同部门超过15个职位。

埃克森美孚是全球最大的上市石油公司之一，也是新加坡最大的外国投资者之一。

尽管石油业是一个男性主导的行业，陈爱玲2021年2月接受《海峡时报》专访时表示，自己从未感到被“边缘化”。

但她坦言，一些上司有时会出于好意而做出特定决定，结果导致女性失去更好的发展机会。

1997年，陈爱玲的儿子出生后六个月，她被列入一个重要职位的考虑人选。公司考虑到她还是一个新手妈妈，可能无法频繁出差。幸运的是，几位上司决定让陈爱玲自己做选择，看她是否有信心应付新任务。

陈爱玲决定接下新职位，这让她在埃克森美孚的职业发展更进一步。

疫情期间，全球原油需求下滑，公司多个业务线都受到重创，2020年全年亏损超过224亿美元（约301亿新元），是该公司至少40年来首次出现全年亏损。

但是陈爱玲认为，疫情终会过去，埃克森美孚未来面临的更大挑战，其实是双重能源挑战（dual energy challenge）。既要满足不断增加的能源需求，提供可靠且负担得起的能源，也要进行低碳改造，更快过渡到可持续能源。

区嘉冰 ： 新加坡蚬壳集团主席

区嘉冰正努力推动本地能源转型，同时实现新加坡蚬壳集团2050年前零碳排放目标。（海峡时报）

2019年1月1日，50岁的区嘉冰（Aw Kah Peng）接替吴瑞真（Goh Swee Chen），成为新加坡蚬壳集团（Shell Singapore）第二位女性主席。

2012年加入蚬壳，担任全球商务策略总经理之前，区嘉冰曾在新加坡经济发展局任职近20年，也曾担任新加坡旅游局局长五年。

工作时的区嘉冰，是一名领导3000名员工的女强人；工作之余，她则喜欢跑马拉松、弹钢琴，甚至曾一度梦想把音乐作为事业。

身处一个男性主导的行业，区嘉冰说，不能忘记自己职位的重要性，也要为其他人创造机会。 “这样你就可以消除障碍。我认为这就是进化。”

除了追求职场上的性别多元化，更让区嘉冰感到激动的，是可以从根本上改变这个行业。

“气候变化是切实存在的，能源转型也是迫在眉睫的。挑战就在于以更清洁、更可持续和循环的方式提供能源。”

张丽琳：新报业媒体集团总裁

埃森哲新加坡前主席张丽琳，将从2022年3月1日起出任新报业媒体集团总裁。（龙国雄摄）

2022年3月1日起，张丽琳（Teo Lay Lim）将出任新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）总裁，成为新报业首位女掌舵人。

张丽琳目前是新报业媒体的副主席，从去年5月就参与新公司成立的事宜。在加入新报业媒体集团前，她在埃森哲（Accenture）任职30多年，担任过多个领导职务，2020年9月升任埃森哲新加坡主席，直到去年8月31日离职。

总部位于爱尔兰的埃森哲，是《财富》世界500强公司之一，提供管理咨询、信息技术和业务流程外包服务。2017年它也在我国成立数码服务中心，协助本区域客户创新及转型。

在全球媒体业面对数码科技颠覆、广告收入下滑的大背景下，新报业媒体去年12月以担保有限公司的模式，接手新加坡报业控股的媒体业务。盈利压力虽减轻，但新任总裁仍肩负着推动数码转型和吸引读者的艰巨任务。

张丽琳是新加坡报业控股2002年设立总裁一职以来，首个来自私企的总裁人选。她的任命也标志着本地两大媒体公司——新报业媒体和新传媒，都将由女性担任总裁。