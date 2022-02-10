就试图终止收购协议 吉宝企业启动对报业控股仲裁程序

吉宝昨天提交给新交所的文告中说：“吉宝不同意报业控股试图终止吉宝的执行协议的说法，并认为报业控股有义务继续根据吉宝执行协议的条款，执行该收购计划。”吉宝表示展开仲裁程序，向报业控股寻求各种补偿，包括具体履行它的义务。

吉宝企业（Keppel Corp）就新加坡报业控股（SPH）试图终止两家公司之间的收购协议，向新加坡国际仲裁中心（SIAC）提交仲裁通知书，启动对报业控股的仲裁程序。

吉宝昨天在提交给新加坡交易所（SGX）的文告中披露，旗下的Keppel Pegasus于上月24日收到报业控股信函，书面通知它打算就终止双方在8月2日签署的执行协议一事，向证券业理事会（Securities Industry Council）提出征询。

按该协议，吉宝将通过协议安排的方式，收购报业控股非媒体业务。

吉宝在文告中说：“吉宝不同意报业控股试图终止吉宝的执行协议的说法，并认为报业控股有义务继续根据吉宝执行协议的条款，执行该收购计划。”

集团表示，它将展开仲裁程序，向报业控股寻求各种补偿，包括具体履行它的义务。

吉宝指出，它所采取的行动符合协议条款，包括双方出现任何争议时，将通过新加坡国际仲裁中心仲裁调解。

它也强调，将继续执行它的2030年愿景扩展计划。公司预计该仲裁不会对集团的运营和业绩产生重大不利影响，并将在适当时机提供最新进展。

随后，报业控股也发布文告，说明它寻求终止执行协议的理由。

它指出，根据执行协议条款，如果有任何先决条件没达成，或吉宝的协议安排未能在本月2日下午5时或之前根据条款生效，吉宝或报业控股可在咨询证券业理事会，并在获得同意的情况下，立即终止执行协议，并向另一方发出书面通知。

报业控股：积极捍卫公司立场

报业控股说：“协议截止日期已到，但吉宝执行协议的条件并未全部达成，吉宝协议也未根据条款生效。”

集团指出，决定寻求终止执行协议，是因为Cuscaden Peak财团所提出的收购价，隐含价值优于吉宝献议。集团独立董事继续初步建议股东接受Cuscaden献议。

针对吉宝启动仲裁程序，报业控股说：“本公司将透过适当平台，积极捍卫公司立场。”

吉宝企业与旅店置业老板王明星牵头的Cuscaden Peak财团竞购报业控股非媒体业务，自去年10月以来交锋不断。

启动仲裁程序并不意味吉宝有理报业控股有错

吉宝之前强调它能比Cuscaden Peak财团更快完成交易，让报业控股股东更快获得现金和信托单位分配，因为根据它与报业控股签订的执行协议，报业控股不得在召开吉宝协议会议后的八周内，举行另一场协议会议让股东表决是否接受财团的收购献议。不过，证券业理事会在去年12月裁决有关的八周限制条款无效。

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄接受《联合早报》采访时说，吉宝向报业控股启动仲裁程序，并不意味着吉宝有理，也不意味着报业控股有错，吉宝可对它寻求补偿。他说：“吉宝现在采取的行动，只会让Cuscaden和报业控股股东们感到沮丧，进一步拖延它们正试图完成的协议安排计划。”

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁指出，吉宝启动仲裁程序是在捍卫集团股东的权益。他也预期在争议获得解决前，Cuscaden收购报业控股的交易将被拖延。

他说：“交易拖延对报业控股股东来说是负面的，因为他们期望能在1月至2月完成初步交易。这个拖延让他们，甚至是报业控股管理团队，对报业控股未来的最终结果又增加一些不确定性。”

吉宝企业周三闭市报6.04元,上扬3分或0.5％；报业控股报2.33元，下滑1分或0.4％。