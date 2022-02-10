将推出ESG和可持续金融课程 财富管理学院为逾1000名专业人士和投资者提供培训

本地财富管理学院（Wealth Management Institute）将推出一系列新的环境、社会与治理（ESG）和可持续金融相关课程，未来三年为超过1000名专业人士和投资者提供培训。

该学院昨天为位于滨海林荫道1号的新校园举行开幕仪式。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在活动上致辞时指出，培养人力资本是推动我国资产和财富管理领域增长的关键，这也让新加坡在资本配置上扮演建设性的角色。

学院将在下个月推出应用ESG投资证书课程，帮助家族办公室的专业人士和顾问掌握制定和执行ESG投资策略的工具和概念。接下来，也会为资产经理人、私人银行从业员，以及下一代家族办公室负责人等制定线上和实体ESG课程。

金管局和银行与金融学院列12项可持续金融业技能

除培训课程，学院也将进行研究，制定具影响力的ESG解决方案和工具，率先从家族办公室领域开始研究。此外，它也计划通过领域研讨会，召集志同道合的领袖和从业员进行交流。

配合学院的宣布，新加坡金融管理局和新加坡银行与金融学院昨天也列出了12项可持续金融业所需的技能。这些技能适用于气候变化政策、碳市场、脱碳策略、可持续投资管理和可持续保险等领域。

王瑞杰致辞时说：“金融专业人士需要这套技能，以便有效展开可持续金融方面的工作。例如，资产经理人必须有能力分析可持续投资机遇，并在他们的投资方案中融入ESG元素。这些是在掌握气候和可持续趋势，以及其对各领域的冲击的基本知识以外，所需的额外技能。”

他也指出，资产和财富管理是我国金融服务业的核心，支撑新加坡作为全球金融节点的地位。

财富管理学院在2003年成立时，这个领域刚起步，我国的总资产管理规模（AUM）当时为4650亿元。如今，这个总资产管理规模倍增至4.7万亿元。

此外，该领域的生态系统参与者更加多元化，涵盖传统资产管理、私募股权、风险资本、对冲基金和家族办公室等领域。

财富管理学院由新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股（Temasek）设立，为亚洲提供财富和资产管理培训和进行相关研究。

担任学院主席的新加坡政府投资公司首席执行官林昭杰致辞时说，世界面对重大变化，包括冠病疫情、科技迅速发展、气候变化和地缘政治竞争。这些变化给财富管理领域带来许多挑战的同时也创造机遇。

他指出，随着我国迈向低碳社会，新加坡需要来自不同来源的资本，包括私人财富和机构资本，以推动绿色转型进程。资产和财务管理专业人士肩负尽责治理的角色，可在长期为社会作出正面贡献。