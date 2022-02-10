传电商平台Carousell 洽谈收购99集团

有意在美国上市的电商平台Carousell，据传正就收购本地房地产网站公司99集团进行洽谈。

据《商业时报》引述知情人士报道，这项收购项目有助于提升Carousell的增值策略，为上市计划做好准备。

该公司之前传出将通过与特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Companies，简称SPAC）L Catterton Asia Acquisition Corp合并的方式，以15亿美元（约20亿新元）的估值在美国上市。

Carousell：探讨所有选项

Carousell发言人昨天接受《联合早报》询问时指出，上述收购计划属于猜测或谣言，公司不愿置评。发言人说：“我们会不断探讨所有选项和机遇，加速迈向建立一个有意义和持久的市集的目标。”

Carousell财务总监曾辰裕去年9月接受《商业时报》访问时说，随着公司在提供个人对个人免费平台的范围以外发展，进行收购是公司过去几年采取的关键增长策略。公司也扩充至高价领域，包括了买卖房地产、汽车和奢侈品。

若该公司收购99集团，它将掌控后者在新加坡和印度尼西亚运作的房地产搜索平台99.co。

此外，99集团也经营新加坡房地产联合交易网（SRX）、新加坡房地产资讯网站iProperty.com.sg，以及印度尼西亚网站Rumah123.com。

Carousell是由国大商学系毕业生郭修瑞、陈翊伟和国大电脑工程系毕业生吴承翰于2012年携手开创。

这个线上买卖平台涉及的商品五花八门，包括汽车、电器和服饰等。

公司目前已拓展至八个海外市场，包括香港、台湾和东南亚国家等。它获得乐天创投（Rakuten Ventures）和红杉资本印度（Sequoia Capital India）等投资者的支持。

汽车买卖占营收三分一

公司去年收购线上买卖球鞋的平台Ox Street，之前也收购挪威电信集团（Telenor Group）的701Search、汽车买卖平台Caarly和OneShift。

据公司去年透露，汽车买卖是公司最大的业务领域，占了整体营收的三分之一。