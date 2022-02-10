顶级手套 Top Glove Corporation

本栏于去年11月19日曾论及这只股票已经进入（C）波跌势，估计短期回扯将止于0.915元的阻力线，一旦跌穿0.55元的支撑点，当有骤跌。当时股价为0.795元左右。股价过后渐渐下滑，11月22日股价下试0.73元，由于跌势甚急，造成介于0.755元与0.765元间出现缺口。23日股价更下跌至0.695元，随即于该周每周一杆图以“主要转向”信号回扯。26日股价上升至0.85元，遂将上述第一个缺口填补。11月29日股价更骤升至1.10元，突破了上述位于0.915元的阻力线，又在介于0.875元与0.835元间留下缺口。无奈强弩之末，次日，股价竟回落至0.895元，12月6日股价下试0.83元，遂将上述第二个缺口填补。12月15日股价已经下跌至0.65元，旋出现回扯，同时渐渐形成一个跌势“三角形”。今年元月6日股价上升至0.815元完成了上图中的第（2）点，接着缓缓下滑至元月25日的0.65元，随即于当天结束了第（3）点。2月7日股价升试0.785元完成了第（4）点。若以此“三角形”的高，计自其位于0.65元的下限，可测得基本目标为0.485元。