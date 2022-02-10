守诚信抓好药家业永续传承

俗话说，创业难，守业更难，要把家族企业一代一代传承下去，更是难上加难。

新一代掌门人除了承传家族生意，也须适应时代的需要并做出改变和克服新挑战。

《商传后代·光大家业》系列访问分别来自建筑、中药和投资领域的新一代管理人，了解他们如何承先启后，为家族企业谋求新发展。

“以诚待人，以信做事”是世兴药业董事经理李凤君的经营之道，她认为，真材实料、价钱公道，生意才能长久经营下去。

本地中药材批发商世兴药业（Sai Hing Medical Hall）创立至今已有44年，公司历经时代变迁仍屹立不倒的主要原因，相信与公司讲究“诚信”有关。

公司第二代女掌门李凤君（53岁）在1997年从父亲李华手中接棒，在学习经营的过程中，她到中国拓展药材供应来源，不料却吃了一记闷亏，让她深切感受到诚信的重要性。

当时她在一位熟悉中国药材采购市场的朋友陪同下到北京购买药材，第一批购买的药材质量不错，于是她继续向同一家供应商购买，怎料第三批货参杂了劣质品。

李凤君在接受《联合早报》访问时说：“我们订的是一等的甘肃纹党，来货却参杂了二等货品，另外还参杂了不是来自甘肃的党参。药材来了无法退回去，运费比药材还贵。”此事导致公司蒙受了一些损失。

这起事件对李凤君而言，是非常宝贵的一课，她再也不敢在还未核实药材品质之前便仓促地从远程下大量订单。她对自己的客户也诚实以待，并会向顾客讲明不同产地的药材，在品质和价格上的不同。

“骗人只能骗一次，以后客户就不会再相信你了。”

李凤君从小就在学校假期时到父亲的公司帮忙，跟随父亲到药材店拜访客户，也曾帮忙处理药材如切莲子去芯。

在家排行老三的她在加入公司之前是一名小学华文教师，由于父亲健康不佳，需要孩子帮忙，但两位兄姐又各有自己的公司，于是她在家人的鼓励下正式进入中药业。

个性爽朗的她打趣说：“我哥哥跟我说，就做四五年看看，如果公司亏钱，他出钱填补。我就这样被‘骗’进来了。”

当年中药业以男性为主，20多岁的年轻女老板更为罕见。父亲当年给了她一本开单的本子、账本和一本电话簿，就让她自己摸索学习经营。

从零开始学起 辨认药材经营公司

李凤君加入后才发现公司批发的药材多达上千种，从辨认药材的优劣和产地，到公司营运和人事管理，她几乎是从零学起。

刚入行时，一些客户质疑她的能力，言语上对她不太友善，有人还给了她一个“小考验”。

“有一次我走访锦茂的一家药材店。当时老板给了我两个杯子，他说你看这些都是我要的，白色的杯子里面的每样两斤。红色的杯子里面每样三斤。不要写错，不要写少了。”

杯子里有10多种药材，可是她只认得其中几种，老板便建议她找熟悉药材的人来接订单。

后来老板娘为她解围，她才顺利接下订单，但也因此深刻意识到若她要在这个行业立足，就必须熟悉药材，于是向公司元老级职员和同业前辈请教，尽快熟悉行内作业。

她说：“要不耻下问，发问不花钱，不问的话就得不到答案。”

为了进一步了解中药的使用方法，她花了七年到新加坡中医药学院上部分时间课程，考获药用植物学大专文凭，还完成北京中医药大学的中药鉴定学课程。

虽然一路上磕磕碰碰，但她逐渐蜕变成一个能独当一面的药材批发商。2009年，世兴药行改名为世兴药业，公司也走向数码化，开发新的消费者业务。

李凤君指出，本地中药店接班人很少，若只做批发药材的业务可能会遇到瓶颈，她同父亲商量后决定推出自家品牌的包装养生汤药材和花茶，推广食疗养生。除了供应给中药店，减轻他们包装药材的工作之外，还能通过购物网站卖给消费者。

公司也为产品进行市场行销和品牌定位，并积极通过社交媒体宣传药材知识，喜欢烹饪的李凤君也亲自录制视频和进行网络直播，示范烹煮养生菜肴和汤品，以接触不熟悉中药材的年轻消费者。

这一系列网络宣传方式在冠病疫情来袭时，成了公司的重要销售渠道。

前年阻断措施期间，中药店一度不准营业，世兴药业的药材批发生意受影响，营业额减少30%，但网络零售业务却有不俗的表现。公司也趁势推出清热解毒的包装药材，获得市场的热烈反应。

随着包装药材的业务日益壮大，公司计划把这些产品出口到马来西亚和印度尼西亚，甚至远至中东迪拜，供应给当地的中医师和中医馆。公司目前正在改良包装设计，增添材料说明。

培养有能力职员接管公司

家族生意一代接一代，李凤君育有三个孩子，年龄介于15岁到22岁，都曾经在公司帮忙。

当被问及会否“骗”孩子加入公司做四五年，若亏钱她填补时，她开玩笑说“到时候看哪个容易骗”。

事实上，公司正在培训有经验和能力的职员掌管公司，她目前没有让孩子接手的打算。

她透露，虽然儿子有帮忙拍一些产品照片，女儿也有在假期到公司帮忙，但是以后的事很难讲。她认为，现在的职员也做得很好，不一定要孩子接手。

“我们先把公司的主要基础做好，要接手的人就容易了。”

（三之二）