增速虽放缓 本地中小企连续四季度业务扩张

本地中小企业的业务连续四个季度扩张，但扩张速度连续两个月放缓。

华侨银行（OCBC）日前发布的中小企业指数（SME Index）报告显示，去年第四季的中小企业指数为52.6，低于前一个季度的53.6。

指数参考了逾10万家中小企业客户的交易数据，它们的年度销售营业额最高达3000万元，衡量指标有六项，包括商家的销售收款、付款、现金流、信贷、借贷，以及账户余额。

餐饮业是唯一萎缩领域

指数若高于50，显示中小企业处于扩张状态，业务状况良好；低于50则显示萎缩，业务状况欠佳。

各行业当中，餐饮业是唯一萎缩的领域，制造业、批发贸易、资源，以及交通与物流领域则继续稳健增长，这主要是因为跨境贸易的表现强劲。

餐饮业连续两个季度萎缩，因为去年第四季的人流量减少，影响了餐饮零售和服务业。

餐饮服务业的销售收款同比下跌，现金余额不足以应付六个月营运的企业比率在去年第四季上升至35％，高于前一个季度的33％，以及前年同期的28％。餐饮批发贸易业务也萎缩，是自2020年第四季以来首次萎缩。

医疗保健业的指数从51.2下滑至50，主要是受到医疗保健分销业务的拖累。由于市场对医疗保健用品的需求走软，医疗保健分销业务自2019年第一季来首次萎缩。

资讯通讯科技领域的指数为52.3，这归功于销售收款的表现强劲，同比大增49％。业务数码化以及远程办公趋势继续提振该行业的表现。

随着经济复苏和商务旅行逐步恢复，市场对商务服务的需求改善，业务在去年第四季继续扩张。当中，商业咨询以及广告与会展的销售收款分别上升14％和9％。

建筑业在去年第二季强劲复苏，但随后连续两个季度放缓，因为人力资源短缺导致建筑项目延误。

报告指出，尽管餐饮和建筑业将继续面对挑战，中小企业的业务预计在今年第一季保持扩张。

中小企业面对的下行风险包括无法控制冠病变种毒株奥密克戎的传播，促使安全管理措施收紧，以及货币政策收紧的速度比预期快，后者可能会影响企业的融资成本和现金流。