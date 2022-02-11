吉宝坚持启动对报业控股仲裁程序 Cuscaden财团：任何拖延都有违SPH股东权益

针对收购计划的最新进展，Cuscaden Peak财团发言人、旅店置业集团执行董事林先禄说：“有了证券业理事会的最新裁决，报业控股和Cuscaden可以迅速将Cuscaden的献议提交给报业控股股东投票表决。”他指出，Cuscaden与报业控股达成的执行协议仍然有效。

吉宝企业（Keppel Corp）和财团Cuscaden Peak再度为竞购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务隔空交锋。吉宝坚持启动对报业控股的仲裁程序，Cuscaden指任何拖延收购计划的企图都有违报业控股股东的权益。

吉宝昨天（2月10日）披露，已接获报业控股终止执行协议的通知，并重申反对报业控股这么做。

吉宝认为，报业控股有义务根据协议的条款继续执行有关收购的协议安排。“报业控股不应该就终止协议征询证券业理事会（SIC），而应将协议安排交给报业控股的股东考虑。”

吉宝也说，证券业理事会的裁决并不影响它的权利。因此，吉宝将继续进行仲裁程序。

报业控股周三（9日）的文告披露，就终止协议征询证券业理事会，后者不反对公司行使终止协议的权力。

针对收购计划的最新进展，财团发言人、旅店置业（Hotel Properties）集团执行董事林先禄说：“有了证券业理事会的最新裁决，报业控股和Cuscaden可以迅速将Cuscaden的献议提交给报业控股股东投票表决。”

林先禄指出，Cuscaden与报业控股达成的执行协议仍然有效。“Cuscaden的协议安排提供了全现金或现金加信托单位的选择，为报业控股股东提供了一次机会，让他们以更高价值实现对报业控股的投资。”

他也说：“任何拖延Cuscaden计划进程的企图都有违报业控股股东的权益，并剥夺了他们对Cuscaden计划投赞成票和迅速实现投资价值的机会。”

林先禄表示，Cuscaden和报业控股股东的利益是一致的，并将与报业控股紧密合作，尽快召开协议会议，让股东投票表决。

本地市场无先例可循 证投协会：应等待仲裁结果

这场收购战引发的风波至今不断，新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）接受《联合早报》访问时表示，据他所知，本地市场并无先例可循。

杰乐指出，仲裁程序将拖延收购进程。“如果吉宝成功了，就会重新回到谈判桌上，并按照证券业理事会的指示，和Cuscaden的献议一起交给股东投票表决。我们应该等待仲裁结果出炉。”

银河—联昌（CGS-CIMB）分析师林秀琪和殷嘉薇在分析报告中指出，终止协议，让报业控股的私有化和股东投票程序更加简单直接。

两人也表示，Cuscaden于去年11月调高献议价竞购时，她们已预料到吉宝将败下阵来。

“我们认为，仲裁对吉宝的盈利影响可能不大。大约3400万元的分手费将由Cuscaden承担，这部分约占2022财年盈利的4％。”

林秀琪和殷嘉薇估计，吉宝的股价在短期内可能受到竞购的负面消息影响而波动。

“我们留意到，证券业理事会已经同意报业控股终止吉宝的协议，但仲裁的最终结果将取决于新加坡国际仲裁中心（SIAC）。”

林秀琪和殷嘉薇维持报业控股和吉宝企业“持守”和“增持”的评级，目标价为2.11元和7.20元。

星展集团研究认为，由于市场尚未考虑到报业控股对盈利和估值的贡献，终止协议预计不会对吉宝的财务状况和股价产生重大影响，并重申“买入”吉宝，目标价6.90元。

吉宝企业闭市报6.03元，下滑0.17％；报业控股闭市报2.33元，无起落。