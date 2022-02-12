丰树物流信托 Mapletree Logistics Trust

本栏于去年12月8日曾论及这只股票短期回扯或将填补介于1.90元与1.91元及介于1.94元与1.95元间的缺口，过后重返跌势，一旦跌穿1.77元的支撑点，当有骤跌。当时股价为1.88元左右。果然，股价过后渐渐回扯，12月10日升试1.91元，随即将上述第一个缺口填补，13日股价再试此价位，无奈只是昙花一现，就于当天以“转向”信号进入调整。12月20日股价骤然下跌至1.83元，接着又于22日下探此价位未果，遂出现回扯，12月29日、12月30日及12月31日股价三度升试1.90元，却未能越雷池一步。今年元月3日股价第四度试此价位，过后于当天以“主要转向”信号进入跌势。元月10日股价下试上述位于1.77元的支撑线，11日股价终于跌穿此支撑线直试1.74元，过后股价虽然回升至14日的1.81元，可是未能挽回下跌走势，截至元月28日股价已经下跌至1.68元了。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经从去年9月的1.94599处下跌至目前的0.31118，随时会跌穿“中性线”而进入负号界域，迄时当带领股价进入另一轮的跌势。